В ПФУ сообщили об изменениях в оформлении пенсий и кому выплаты могут не прийти

Недавно стало известно, что пенсии можно оформить онлайн. В Украине с появлением Дии, очень много услуг стали цифровизированными. Это позволяет побороть бюрократию, а также коррупцию. Дошел черед и до пенсионеров. Теперь им не нужно приходить в отделение Пенсионного Фонда, чтобы оформить выплату. Не нужно собирать тонну бумаг и стоять в длинных очередях. Сделать все можно из дома в несколько кликов. Но есть условие – необходимое количество страхового стажа.

Подавать документы можно раньше времени, и в указанное время выплату начислят

Если у пенсионера уже есть весь необходимый страховой стаж, то он может подавать документы для оформления пенсии не дожидаясь достижения пенсионного возраста. Для этого требуется следующее:

Создать собственный кабинет на сайте Пенсионного Фонда и авторизироваться в нем посредством электронной подписи. С левой стороны будет меню, в котором нужно найти пункт “Заявление на автоматическое начисление пенсии”. Далее заполняете все пункты и прикрепляете скан требуемых документов. Подписываете заявление с помощью электронной подписи и отправляете.

Заявка будет обрабатываться несколько рабочих дней и если все хорошо в указанный срок пенсия начнет поступать на ваш счет.

Выходить на заслуженный отдых можно раньше

В связи с войной Правительство издало приказ, позволяющий украинцам не ждать до 60 лет, чтобы выйти на пенсию. Но это касается только тех лиц, что уже имеют весь необходимый стаж и до пенсионного возраста им осталось не более 1-1,5 года. Такое решение было принято в связи с тем, что множество украинцев вынуждены были переехать в другие регионы, многие потеряли работу или попали под сокращение. В предпенсионном возрасте найти новую вакансию очень сложно, поэтому власти решили пойти на подобные уступки.