В ПФУ повідомили про зміни в оформленні пенсій та кому виплати можуть не прийти

Віднедавна пенсії можна оформити онлайн. В Україні з появою “Дії”, дуже багато послуг стали цифровізованими. Це мовляв дозволяє побороти бюрократію, а також корупцію. Дійшла черга й до пенсіонерів. Відтепер їм не потрібно приходити у відділення Пенсійного Фонду, щоб оформити виплату. Не потрібно збирати тонну паперів та стояти у довжелезних чергах. Зробити все можна з дому e кілька кліків. Але є умова — необхідна кількість страхового стажу.

Подавати документи можна завчасно, і в зазначений час виплату нарахують

Якщо пенсіонер вже має весь необхідний страховий стаж, то може подавати документи для оформлення пенсії не чекаючи досягнення пенсійного віку. Для цього потрібно наступне:

Створити власний кабінет на сайті Пенсійного Фонду та авторизуватись в ньому за допомогою електронного підпису. З лівого боку буде меню в котрому потрібно знайти пункт “Заява на автоматичне нарахування пенсії”. Далі заповнюєте всі пункти та прикрі п люєте скан тих документів, які вимагаються. Підписуєте заяву за допомогою електронного підпису і відправляєте.

Заявка оброблятиметься кілька робочих днів, і якщо все добре у зазначений термін пенсія почне надходити на ваш рахунок.

Виходити на заслужений відпочинок можна раніше

У зв’язку з війною Уряд видав наказ, який дозволяє українцям не чекати до 60 років, щоб вийти на пенсію. Але це стосується лише тих осіб, які вже мають весь необхідний стаж і до пенсійного віку їм залишилося не більше 1-1,5 роки. Таке рішення було прийнято у зв’язку з тим, що безліч українців змушені були переїхати в інші регіони, багато хто втратив роботу чи потрапив під скорочення. У передпенсійному віці знайти нову вакансію дуже складно, тож влада вирішила піти на подібні поступки.