Пенсійний фонд підготував українцям кілька сюрпризів: яких змін чекати наступного року

В Україні у 2023 році збираються впровадити фундаментальні зміни до роботи Пенсійного фонду. Згідно з відповідним законопроектом, який все ще перебуває на розгляді в Раді, ПФУ об’єднають із Фондом соціального страхування. Натомість повноцінну пенсійну реформу, заплановану Кабінетом міністрів ще минулого року, наразі вирішили відкласти до кращих часів.

«Велике злиття» Пенсійного фонду та Соцстраху

Цю подію складно назвати неочікуваною. З початку повномасштабної війни ПФУ потроху перебирає на себе деякі обов’язки Соцстраху. Зокрема з жовтня через Пенсійний фонд почнуть призначати субсидії, а в 2023 році планують навіть виплачувати матеріальну допомогу безробітним.

Розширення повноважень ПФУ та скорочення функцій Соцстраху має на меті зекономити гроші бюджету. Адже внаслідок таких змін суттєво зменшаться адміністративні витрати. Непотрібні ланки можна буде урізати, відповідно зменшиться штат та витрати на зарплати працівників.

При цьому передати всі функції Соцстраху Пенсійному фонду не вийде. Крім здійснення виплат, Фонд соціального страхування також розслідує випадки травмування на робочому місці, контролює призначення лікарняних тощо. Тобто злиття двох відомств буде мати скоріше символічний характер.

Пенсійної реформи у 2023 році не буде

Багато років українські політики обговорюють ідею переходу українців на накопичувальну систему виплат. Згідно з цією системою частина грошей, які працюючі громадяни сплачують у Пенсійний фонд, мала б зберігатися на спеціальних рахунках аж доки вони не вийдуть на пенсію.

Однак на щастя цю ідею не встигли втілити в життя. Інакше рекордна цьогорічна інфляція у 30% просто з’їла б левову частину пенсійних заощаджень. Зараз ще, під час війни, реформа точно не на часі. Тим більше, що інфляція наступного року за прогнозами експертів, зросте ще на 30%.

Якими будуть пенсії українців наступного року

У бюджеті на 2023 рік збільшення пенсій, як власне і зарплат українців не передбачено. Тож протягом наступного року мінімалка для пенсіонерів залишиться на рівні 2093 грн. Та все ще залишається надія на щорічну березневу індексацію, яка може трохи покращити фінансовий статус українських пенсіонерів.

Щоправда відсоток безробітних українців, який постійно зростає і вже підібрався впритул до 30%, може серйозно вплинути на наповнення Пенсійного фонду. Тож навіть березнева індексація зараз під великим питанням.