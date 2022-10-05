В ноябре стартует новая социальная помощь: кто и как сможет ее оформить?

В Украине с начала войны стартовало много разнообразных выплат для малообеспеченных и уязвимых категорий населения. В 90% случаев помощь ориентирована на внутренне перемещенные лица, большинство из которых остались без работы и без дома. Также выплачивают помощь тем, кто находился в оккупации. Пока это жители Харьковской области. Кроме этого, министр по вопросам интеграции населения Ирина Верещук сообщила, что с ноября на выплату в размере 2200 гривен претендуют и жители всех других освобожденных территорий, число которых увеличивается ежедневно.

ВСУ активно контрнаступают, так что оккупированных территорий становится меньше

Верещук заявила, что в ноябре на выплату от государства будут претендовать все те жители, которых в октябре освободят Вооруженные Силы Украины. Оформить выплаты можно будет через “Дию”, и платформу “еПомощь”. Также, находившиеся под оккупацией украинцы имеют право оформить и все другие виды выплат, которые в течение последних нескольких месяцев предлагали различные международные и отечественные благотворительные организации. Также людей призывают обращаться в волонтерские штабы за гуманитарной помощью. Всем, кто в этом нуждается, предоставят продукты питания, товары бытового характера и одежду.

Освобожденным с оккупации будут выплачивать пенсию за все месяцы сразу

Людям наконец-то смогут выплатить пенсию и социальные выплаты. Некоторые, возможно, их и получали на банковские счета, но не могли пользоваться через закрытые банковские отделения. В освободившуюся Харьковскую область уже вернулись Укрпочта, Новая почта, банки и другие организации. Так будет и в других регионах. Пенсию будут выплачивать сразу и в полном объеме. Ранее сообщалось, что, кроме пенсии, гражданам будут выплачивать еще по 1000 гривен единовременно.