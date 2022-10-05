У листопаді стартуватиме нова соціальна допомога: хто та як зможе її оформити?

В Україні від початку війни стартувало досить багато різноманітних виплат для малозабезпечених і вразливих категорій населення. В 90% випадків допомога зорієнтована на внутрішньо переміщених осіб, більшість з яких залишилися без роботи і без домівки. Також, виплачують допомогу тим, хто перебував в окупації. Наразі це мешканці Харківської області. Крім цього міністр з питань інтеграції населення Ірина Верещук повідомила, що з листопада на виплату у розмірі 2200 гривень претендують й мешканці всіх інших звільнених територій, число яких збільшується щодня.

ЗСУ активно контрнаступають, тож окупованих територій стає менше

Верещук заявила, що у листопаді на виплату від держави претендуватимуть всі ті мешканці, яких у жовтні звільнять Збройні Сили України. Оформити виплати можна буде через “Дію”, та платформу “єДопомога”. Також, українці, які перебували під окупацією мають право оформити й всі інші види виплат, які протягом останніх кількох місяців пропонували різноманітні міжнародні та вітчизняні благодійні організації. Також, людей закликають звертатися до волонтерських штабів за гуманітарною допомогою. Всім хто цього потребує нададуть продукти харчування, товари побутового характеру та одяг.

Звільненим з окупації виплачуватимуть пенсію за всі місяці відразу

Людям нарешті зможуть виплатити пенсію та соціальні виплати. Дехто можливо їх і отримував на банківські рахунки, але не міг користуватися через закриті банківські відділення. В звільнену Харківську область вже повернулися Укрпошта, Нова пошта, банки та інші організації. Так буде й у інших регіонах. Пенсію виплачуватимуть відразу і в повному обсязі. Раніше повідомлялося, що окрім пенсії громадянам виплачуватимуть ще по 1000 гривень одноразово.