Украинцы массово возмущаются платежками от “Нафтогаза”: что происходит?

В этом году множество украинцев перешли в “Нафтогаз”, потому что мелкие компании просто прекратили свою деятельность. Вместе с изменением компании, потребителям придется привыкать и к немного другому обслуживанию и формату работы. Например, “Нефтегаз” не указывает в платежках показатели счетчика, что многих очень возмущает. Люди уже пишут жалобы, на что представители компании поспешили дать обоснованный ответ.

В “Нафтогазе” успокаивают, что будут делать переход к электронным платежам постепенным

Сразу несколько клиентов написали в компании идентичные жалобы примерно такого характера: “Бумажные квитанции должны быть. Не понимаю, почему «Нефтегаз» не реагирует на обращение потребителей и не указывает показания газа. Почему народ должен тратить свое время и ходить по Облгазам? Может пора навести порядок в таких мелочных вопросах”.



На что в Нафтогазе ответили, что сейчас переходят на электронные платежки, но в то же время понимают, что многим эти изменения даются тяжело. Бумажный формат тоже актуальный. Платежки по-прежнему будут приходить всем после 20 числа.

«Бумажные счета продолжат поступать по-прежнему после 20 числа каждого месяца, если клиент выбрал печатный формат получения счетов», – добавили в «Нафтогазе». Кроме этого следует не забывать, что принимают показатели по-прежнему облгазы.

“В бумажных счетах от нашей компании указывается только полученный от оператора ГРМ объем газа, показатели счетчика хранятся непосредственно у оператора ГРМ“, – заявили в компании.

Тарифы не меняли

Уже через несколько недель начнется отопительный сезон и украинцев успокаивают, тарифы останутся старыми. Их заморозили на все время военного положения. В то же время таких льгот, как в начале войны, уже нет. За коммуналку нужно платить вовремя, а долги списывать не будут. Всем, кто не в состоянии оплачивать счета, будут предоставлять субсидии. Число получателей в этом году значительно увеличилось.