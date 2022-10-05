Українці масово обурюються платіжкам від “Нафтогазу”: що відбувається?

Цього року безліч українців перейшли до “Нафтогазу”, через те, що дрібні компанії просто припинили свою діяльність. Разом зі зміною компанії, споживачам доведеться звикати й до трішки іншого обслуговування та формату роботи. Наприклад, “Нафтогаз” не вказує у платіжках показники лічильника, що багатьох дуже обурює. Люди вже пишуть скарги, на що представники компанії поспішили дати обгрунтовану відповідь.

У “Нафтогазі” заспокоюють, що робитимуть перехід до електронних платіжок поступовим

Одразу кілька клієнтів написали до компанії ідентичні скарги приблизно такого характеру: “Паперові квитанції мають бути. Не розумію, чому «Нафтогаз» не реагує на звернення споживачів і не вказує показання газу. Чому народ повинен витрачати свій час і ходити по Облгазам? Може час навести лад у таких дріб’язкових питаннях”.

На що в Нафтогазі відповіли, що наразі переходять на електронні платіжки, але водночас і розуміють, що багатьом ці зміни даються важко. Паперовий формат теж наразі актуальний. Платіжки, як і раніше приходитимуть всім після 20 числа.

«Паперові рахунки продовжать надходити, як і раніше, після 20-го числа кожного місяця, якщо клієнт вибрав друкований формат отримання рахунків», – додали у «Нафтогазі». Крім цього варто не забувати, що приймають показники, як і раніше облгази.

“У паперових рахунках від нашої компанії вказується лише отриманий від оператора ГРМ обсяг газу, показники лічильника зберігаються безпосередньо в оператора ГРМ», – заявили у компанії.

Тарифи не змінювали

Вже через кілька тижнів почнеться опалювальний сезон і українців заспокоюють, тарифи таки залишаться старими. Їх заморозили на весь час воєнного стану. Водночас таких пільг, як на початку війни вже немає. За комуналку потрібно платити вчасно, а борги списувати нікому не будуть. Всім, хто немає змоги оплачувати рахунки надаватимуть субсидії. Кількість отримувачів цього року значно збільшилась