Октябрь начнется с опасной магнитной бури: когда ждать ухудшения самочувствия?

В сентябре человечество страдало от нескольких мощных магнитных бурь. Октябрь не станет исключением и тоже пройдет не без геомагнитных колебаний. Головная боль, бессонница, раздражительность, апатия – все это яркие симптомы, проявляющиеся в период магнитной бури. Иногда бывает и хуже: проблемы с сердцем, давлением и сосудами. Ученые предостерегают всех, кто слишком чувствителен к подобному явлению. С 1 по 5 октября будет бушевать опасная магнитная буря. Ее пик приходится на 4-5 октября, поэтому поберегите себя, а мы подскажем, каким образом.

Интенсивность бури будет шесть баллов

Такую информацию сообщает синоптик Наталья Диденко. Она заявила, что буря будет красного уровня опасности, а также шестибалльной. Это означает, что ее влияние на себе ощутят абсолютно все живые существа и даже техника.

“Солнце захочет побыть более активным, вспышки и выбросы обещают быть мощными, поэтому обратите внимание на свое здоровье, не удивляйтесь возможным нелепицам в системах связи!” – предупредила синоптик.



В общем и целом, магнитные бури – это возмущение геомагнитного поля Земли. Оно может занять несколько часов и даже несколько дней. Когда доходит до своего пика, то крайне опасно для метеозависимых людей. Под уязвимую категорию входят пенсионеры, люди, имеющие проблемы с сердцем и сосудами, те, у кого часто повышено артериальное давление.

Как помочь себе?

Чтобы не слечь с чрезвычайно плохим самочувствием или чего хуже не попасть в больницу, нужно соблюдать несколько правил.

Не нервничайте, избегайте стрессовых ситуаций и сильных физических нагрузок. Не употребляйте тяжелую, жирную, копченую пищу. Лучше замените ее на свежие овощи и фрукты, по возможности рыбу и супы. Обязательно пейте много воды и откажитесь от алкоголя.

Эксперты советуют хорошо высыпаться и побольше отдыхать. А еще гулять по свежему воздуху.