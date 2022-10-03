Снег и жара: в октябре погода несколько раз сильно удивит

На большей части территории Украины уже неделю наблюдается дождливая и прохладная погода. Сентябрь был теплым разве что в южных областях, а вот в западных, северных и центральных выпало дождя втрое больше нормы. Синоптики один за другим прогнозируют, разнообразные развития событий. Одни утверждают, что тепла больше не будет. Другие уверяют, что “бабье лето” не за горами. Третьи говорят, что скоро выпадет снег. Своим прогнозом поделился и народный синоптик Стас Щедрин.

По мнению эксперта “бабье лето” таки будет и не одно

Щедрин уверяет, что бабье лето вот-вот придет на всю территорию Украины. Продолжится оно примерно с 4 по 10 октября. И это не последнее потепление этой осенью. Ноябрь тоже, мол, начнется с тепла. Теплее всего в октябре будет в южных и восточных областях. Кое-где столбики термометра поднимутся даже до 24 градусов. Довольно сыро, но относительно тепло и солнечно будет на западе. Там температура воздуха остановится на отметке 16-17 градусов. Моментами все же будет дождь, но уже без холодного и пронзительного ветра.

Снег может выпасть в конце месяца, но только в горах

Вообще в Карпатах снег уже выпадал в сентябре. Горы были покрыты довольно толстым слоем. В конце октября снег с дождем может наблюдаться снова, и дополнительно в некоторых западных и северных областях.

На октябрь прогнозировать погоду очень сложно

Все синоптики единогласно уверяют, что на октябрь прогнозировать погоду очень сложно. Этот месяц переходный с лета на зиму очень изменчив и непредсказуем. Большая вероятность, что сбудется прогноз относительно нескольких теплых дней в промежутке между 4 и 10 числами. А вот, что касается снега — это еще не совсем точно.