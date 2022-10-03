Сніг та спека: в жовтні погода кілька разів сильно здивує

На більшій частині території України вже котрий тиждень спостерігається дощова та прохолодна погода. Вересень був теплим хіба що у південних областях, а от у західних, північних та центральних випало дощу втричі більше від норми. Синоптики один наперед іншого прогнозують, різноманітні розвитки подій. Одні стверджують, що тепла більше не буде. Інше запевняють, що “бабине літо” не за горами. Треті кажуть, що скоро випаде сніг. Своїм прогнозом поділився й народний синоптик Стас Щедрін.

На думку експерта “бабине літо” таки буде і не одне

Щедрін запевняє, що бабине літо ось ось прийде на всю територію України. Триватиме воно приблизно від 4 до 10 жовтня. І це не останнє потепління цієї осені. Листопад теж, мовляв, почнеться з тепла. Найтепліше в жовтні буде у південних та східних областях. Подекуди стовпчики термометра піднімуться навіть до 24 градусів. Доволі сиро, але відносно тепло і сонячно буде на заході. Там температура повітря зупиниться на позначці 16-17 градусів. Моментами все таки дощитиме, але вже без холодного і пронизливого вітру.

Сніг може випасти в кінці місяця, але лише в горах

Взагалі, в Карпатах сніг вже випадав у вересні. Гори було вкрило досить товстим шаром. В кінці жовтня сніг з дощем може спостерігатися ще раз, і додатково у деяких західних та північних областях.

На жовтень прогнозувати погоду дуже складно

Всі синоптики одноголосно запевняють, що на жовтень прогнозувати погоду дуже важко. Цей місяць перехідний з літа на зиму тож дуже мінливий і непередбачуваний. Велика ймовірність, що справдиться прогноз стосовно кількох теплих днів в проміжку між 4 і 10 числами. А от стосовно снігу — це ще не зовсім точно.