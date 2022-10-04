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Жовтень почнеться з небезпечної магнітної бурі: коли чекати погіршення самопочуття?

04.10.2022
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магнітна буря

У вересні людство потерпало від кількох потужних магнітних бур. Жовтень не стане виключенням і теж мине не без геомагнітних коливань. Головний біль, безсоння, дратівливість, апатія — все це яскраві симптоми, які проявляються в період магнітної бурі. Інколи гірше — проблеми з серцем, тиском та судинами. Науковці застерігають всіх, хто надто чутливий до подібного явища. З 1 по 5 жовтня вируватиме небезпечна магнітна буря. Її пік припадає на 4-5 жовтня, тож побережіть себе, а ми підкажемо, яким чином.

Інтенсивність бурі буде шість балів

Таку інформацію повідомляє синоптик Наталя Діденко. Вона заявила, що буря буде червоного рівня небезпеки, а також шестибальною. Це означає, що її вплив на собі відчують абсолютно всі живі істоти і навіть техніка.

Сонце захоче побути більш активним, спалахи та викиди обіцяють бути потужними, тому зверніть увагу на своє здоров’я, не дивуйтеся можливим безглуздям у системах зв’язку!” – попередила синоптик.

магнітні бурі графік

Загалом, магнітні бурі — це обурення геомагнітного поля Землі. Воно може тривати кілька годин і навіть кілька днів. Коли доходить до свого піку, то є вкрай небезпечним для метеозалежних людей. Під вразливу категорію входять пенсіонери, люди, які мають проблеми з серцем та судинами, ті в кого часто підвищений артеріальний тиск.

Як допомогти собі?

Щоб не злягти з надзвичайно поганим самопочуттям, або чого гірше не потрапити у лікарню, потрібно дотримуватись кількох правил.

  1. Не нервуйте, уникайте стресових ситуацій та сильних фізичних навантажень.
  2. Не вживайте важку, жирну, копчену їжу. Краще замініть її на свіжі овочі та фрукти, за можливості рибу і супи.
  3. Обов’язково пийте багато води та відмовтеся від алкоголю.

Експерти радять гарно висипатись та побільше відпочивати. А ще гуляти на свіжому повітрі.

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04.10.2022
1 хвилина на прочитання
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