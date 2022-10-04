Жовтень почнеться з небезпечної магнітної бурі: коли чекати погіршення самопочуття?

У вересні людство потерпало від кількох потужних магнітних бур. Жовтень не стане виключенням і теж мине не без геомагнітних коливань. Головний біль, безсоння, дратівливість, апатія — все це яскраві симптоми, які проявляються в період магнітної бурі. Інколи гірше — проблеми з серцем, тиском та судинами. Науковці застерігають всіх, хто надто чутливий до подібного явища. З 1 по 5 жовтня вируватиме небезпечна магнітна буря. Її пік припадає на 4-5 жовтня, тож побережіть себе, а ми підкажемо, яким чином.

Інтенсивність бурі буде шість балів

Таку інформацію повідомляє синоптик Наталя Діденко. Вона заявила, що буря буде червоного рівня небезпеки, а також шестибальною. Це означає, що її вплив на собі відчують абсолютно всі живі істоти і навіть техніка.

“Сонце захоче побути більш активним, спалахи та викиди обіцяють бути потужними, тому зверніть увагу на своє здоров’я, не дивуйтеся можливим безглуздям у системах зв’язку!” – попередила синоптик.

Загалом, магнітні бурі — це обурення геомагнітного поля Землі. Воно може тривати кілька годин і навіть кілька днів. Коли доходить до свого піку, то є вкрай небезпечним для метеозалежних людей. Під вразливу категорію входять пенсіонери, люди, які мають проблеми з серцем та судинами, ті в кого часто підвищений артеріальний тиск.

Як допомогти собі?

Щоб не злягти з надзвичайно поганим самопочуттям, або чого гірше не потрапити у лікарню, потрібно дотримуватись кількох правил.

Не нервуйте, уникайте стресових ситуацій та сильних фізичних навантажень. Не вживайте важку, жирну, копчену їжу. Краще замініть її на свіжі овочі та фрукти, за можливості рибу і супи. Обов’язково пийте багато води та відмовтеся від алкоголю.

Експерти радять гарно висипатись та побільше відпочивати. А ще гуляти на свіжому повітрі.