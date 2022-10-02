ТОП-4 мужских имен, которые ненавидят женщин, даже собственную мать 

Многие мужчины ненавидят женщин по каким-то своим причинам. Но иногда такое поведение связано с чертами характера, которые получает мужчина вместе с именем.

Сегодня мы расскажем о четырех мужские именах, которые являются настоящими женоненавистниками. Они обидят кого угодно, даже мать или сестру, не говоря уже о коллегах или знакомых.

Макар

Владельцы имени Макар могут стать женоненавистниками. В женщинах и девушках они видят лишь охотниц за деньгами. Макары не верят в чистые намерения и повсюду видят угрозу. Чаще всего такое поведение связано с травмирующим опытом в юном возрасте. Одна нечестная девушка может сформировать предвзятое отношение к женщинам на всю жизнь.

Виссарион

Владельцы такого необычного времени привыкли решать свои проблемы сами. Они не готовы брать ответственность за женщину, поскольку считают что ей постоянно что-то требуется. Виссарионы не хотят тратить энергию на кого-то кроме себя. Кстати, имя переводится как “тот, что дает жизнь избранным”.

Дементий

Имя переводится как “укротитель”. Оно несет в себе энергетику власти над другими и неприступности. Дементии замкнутые и не желают подпускать к себе женщин. Их мнение всегда отличается от мнения других, поэтому владельцы имени часто становятся изгоями. Отчего те страдают, и вымещают злость на представительницах слабого пола, считая девушек лишней проблемой.

Вениамин

Носители имени рассматривают женщин исключительно как объект укрощение своих желаний. В детстве они манипулируют мамой, чтобы получить конфеты. Во взрослом возрасте их интересуют кратковременные отношения для удовлетворения своих сексуальных фантазий. Исключения все же существуют, но Вениамины будут до последнего сопротивляться своим чувствам.

Во всех случаях есть исключения, но носители четырех вышеописанных имен – обладают очень сложными характерами. Если вы влюбитесь в такого человека, то будете страдать. Но если удастся найти подход к неприступным и холодным мужчинам, то вы получите свое вознаграждение в виде бесконечной любви и семейного счастья.