Гороскоп на сегодня, понедельник, 3 октября, для всех знаков зодиака

Сегодня, 3 октября, Луна в Козероге благоволит новым открытиям как в духовном плане, так и в материальном. Не нужно полагаться на кого-то. Делайте все спонтанно, но ответственно. Настаивайте на своей, если того требует ситуация: ваш голос может оказаться решающим.

♈ Овен

Какой смысл играть в интеллектуальные игры? Какой смысл ждать, пока кто-то сделает первый шаг или выскажет свои сокровенные мысли? Напоминание о ретроградном сезоне: сдерживание себя ни к чему не приведет. Итак, сделайте себе одолжение и войдите в пространство ясности о том, чего вы хотите. Это поможет вам говорить правду открыто и честно.

Космический совет: не сдерживайте себя.

♉ Телец

Страх быть отвергнутым реален, Телец. Но должно ли это помешать вам появиться перед тем, кого и что вы любите? Что угодно, только не это. Так что наберитесь смелости и сделайте себя уязвимым. При этом напоминайте себе, что просьба об удовлетворении ваших потребностей не делает вас нуждающимся. Кстати, если вы думали об обновлении своего уже легендарного стиля, сейчас самое время поэкспериментировать!

Космический совет: не бойтесь казаться уязвимым в ваших желаниях.

♊ Близнецы

Работа и отсутствие игр заставляют вас скучать. Итак, немного измените ситуацию здесь. Удивите себя и запишитесь на занятие, которое вам нравится. Если вы чувствуете, что вещи в спальне какое-то время были тусклыми, скажите партнеру, чего именно вы хотите. Подслушано на космической конференции: смотреть, как вы берете на себя ответственность за свое удовольствие, будет возбуждать!

Космический совет: пришло время что-то изменить.

♋ Рак

Сегодня звезды призывают вас освободиться от бремени быть хорошим, поскольку вы даете себе разрешение прийти таким, какой вы есть. Это напоминание о том, что нужно вкладывать свое время и энергию туда, где их уважают и вознаграждают. Тем, кто недавно пережил горе или расстался с возлюбленным, напоминают, что с этого момента все наладится. Станьте единым целым с ритмом и плывите, доверяя тому, куда несут вас ветры перемен. Дух защищает вас сейчас и в каждый момент, Рак.

Космический совет: станьте единым целым с ритмом и потоком.

♌ Лев

Вы весь в своей голове, Лев. Вы представляете себе наихудший возможный сценарий, хотя признаки говорят вам об обратном. Это напоминание о том, что вы можете безопасно растворить барьеры и проявить себя как самую подлинную версию себя. Для вас безопасно доверять другим и знать, что они поддержат вас в самый бурный шторм, если это то, к чему они стремятся. PS: На ближайших выходных вам также может понадобиться близкое знакомство с семьей вашего партнера.

Космический совет: вам безопасно показывать себя таким, какой вы есть.

♍ Дева

Дева, известно, что наш ум умеет проделывать всевозможные трюки. Иногда это вызывает у нас ностальгию по прошлому. В других случаях он находит способ прославить то, чего мы не можем иметь. Помните об этой истине, когда прошлое снова постучится в вашу дверь. Мы не говорим, что эта связь не во всех отношениях прекрасна. Мы не говорим, что вы не должны позволять себе исследовать. Мы просто призываем вас войти в этот портал с осознанием и присутствовать при том, что знаки открывают вам.

Космический совет: остерегайтесь своей склонности прославлять прошлое.

♎ Весы

Как и где вы себя сдерживаете, Весы? Повторяем: как и где вы себя сдерживаете? Сегодня вас просят уйти с собственного пути и выразить свои сокровенные желания другому. Это напоминание о том, что просьба об удовлетворении своих потребностей не делает вас нуждающимся. Влюбленные венерианцы могут обнаружить, что расстояние играет роль третьей стороны в их отношениях. Но проблемы со связью не должны быть постоянными. Установите определенные основные правила, прежде чем расстаться, если это то, что нужно, чтобы чувствовать себя в безопасности.

Космический совет: перед расставанием установите определенные правила.

♏ Скорпион

Вас призывают развивать отношения с самим собой, Скорпион. Предаваться священным ритуалам заботы о себе, проводить время на природе, любоваться закатом и читать ту единственную книгу, которая напоминает вам, что жизнь должна быть праздником. Научиться сбалансировать материальное и духовное — это большая тема для вас прямо сейчас. Помните, мир всегда будет отягощать вас ожиданиями и говорить вам, что вам постоянно нужно быть продуктивным, чтобы чувствовать себя достойным себя. Умение устанавливать свои границы освободит вас больше, чем вы можете себе представить.

Космический совет: побалуйте себя ритуалами ухода за собой.

♐ Стрелец

Сегодня вас просят практиковать благодарность. Быть благодарным за то, что получается, и еще более благодарным за то, что не получается. У духа есть план. У Духа есть план, прекрасный, и этот план всегда следит за тем, чтобы обстоятельства в вашей жизни согласовывались для вашего высшего и величайшего блага. Итак, отпустите то, что вам не принадлежит, с любовью и нежностью. Знайте, что-то, для чего вы освобождаете место, гораздо более величественно, чем все, что вы когда-либо могли себе представить.

Космический совет: отпустите прошлое с изяществом.

♑ Козерог

Заклинания были произнесены. Намерения определены. В то же время были предприняты действия, необходимые для того, чтобы привести дело в движение. Пришло время сесть, расслабиться и наблюдать, как события развиваются в вашу пользу. Если бы вы только могли видеть волшебство, которое окружает вас в данный момент, Козерог. Тем, кто проявлял любовь, напоминают, что на их орбите есть кто-то с большим потенциалом. Снимите шоры и осознайте эту связь такой, какая она есть. Да, и еще одна вещь! Не бойтесь начать разговор.

Космический совет: пришло время увидеть, как разворачиваются чудеса.

♒ Водолей

Да, не каждый день чувствуешь порхание бабочек «под ложечкой». Не каждый день чувствуешь это опьянение просто от того, что рядом с кем-то, кого ты любишь. Наслаждайтесь тем, что предлагает вам эта глава вашей жизни. Наслаждайтесь процессом разрушения барьеров и близкого знакомства с другим человеком. Мы поняли, Водолей. Уязвимость требует мужества. Хорошо, что у вас есть разрешение делать один шаг за раз.

Космический совет: боги и богини романтики на вашей стороне.

♊ Рыбы

Надежда исходит из будущего, Рыбы, а страх из прошлого. Итак, отпустите обе эти полярности с изяществом, открывая себя тому, что предлагает вам настоящий момент. Жизнь — это праздник, прекрасный, и именно этим праздником вас просят упиваться сегодня. Помните, чтобы сдаться течению, требуется мужество. Это требует, чтобы вы снова доверились божественному плану. Это требует, чтобы вы помнили, что-то, что действительно принадлежит вам, никогда не может быть отнят

Космический совет: вернитесь в настоящий момент.