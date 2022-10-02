Водителей ожидает неприятный “подарок” от властей: что изменится

Удостоверения водителя украинцев, которые были получены на 30 лет превратятся в десятилетние. Речь идет о водителях категории А и В.

Такое нововведение предусматривает законопроект №8082.

Власти Украины решили провести обязательную замену водительских прав до января 2033 года, независимо от срока действия прав. Действующие удостоверения водителя будут пригодными во время внедрения нового закона, но не дольше, чем до 19 января 2033 года.

Рассмотрим на примере для наглядности.

Если водитель имеет право на управление транспортным средством на тридцать лет, к примеру, до 2050 года. То в случае принятия законопроекта “8082”, он сможет пользоваться действующим документом не дольше 10 лет. После чего право на управление транспортным средством придется заменить (граничный срок – 19 января 2033 года). Кроме того, все права, которые будут выдавать после принятия закона, если его все таки примут без правок, будут выдаваться на срок от пяти до десяти лет, в зависимости от категории.

А1, А, В1, В, ВЕ – десять лет;

С1, С1Е, С, РЄ, D1, D1E, DE, T – пять лет.

С одной стороны нововведение позволит снизить количество ДТП, но в то же время задаст хлопот водителям. Не менее важно в таком случае исключение коррупционной составляющей. До недавно права можно было получить нечестными способами. Сейчас же внедрена видеофиксация при сдаче экзамена с вождения, но ситуация не сильно улучшилась. Новый законопроект дает надежду, что количество аварий на дорогах снизится.

Также неизвестно как будет происходить замена прав, понадобится ли повторная сдача экзамена или будет достаточно справки о здоровье. Вероятно, будет учитывать количество нарушений правил дорожного водителя, если их слишком много, то с большой вероятностью его отправят на прохождение повторного курса для получения разрешения на вождение транспортного средства.