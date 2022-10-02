Частина українців отримає надбавку до пенсії у жовтні: хто отримає 6 500 гривень

Українцям повідомили, які категорії громадян можуть розраховувати на отримання надбавок до пенсійних виплат.

Вже неодноразово повідомлялося, що у жовтні частина українських пенсіонерів отримає надбавки. Цього місяця підвищення торкнуться українців, яким виповнилося 70 років. Їм додадуть по 300 гривень до пенсії, але лише за наявності мінімальної кількості років страхового стажу. Надбавка виплачуватиметься щомісяця.

Також перерахунок пенсій у жовтні 2022 року стосуватиметься мінімальних розмірів військових пенсій за інвалідністю. Таким чином, мінімальні виплати для осіб, які отримали інвалідність внаслідок військових дій, залежно від групи інвалідності та військового звання отримуватимуть мінімум 6 532, 50 гривень, замість 4 396 гривень.

Щодо інших категорій військовослужбовців (таких, що отримали інвалідність без участі у бойових діях), то для них пенсія за інвалідністю також залежить від групи інвалідності та звання, і становитиме 5 986, 50 грн замість 4 186 гривень.

Також до мінімальної пенсії за інвалідністю додадуть надбавки та доплати, які передбачає чинне законодавство. Таким чином громадяни з інвалідністю, отриманою під час війни, можуть розраховувати на:

650% від прожиткового мінімуму, якщо вони мають інвалідність першої групи;

525% від прожиткового мінімуму для інвалідів із другої групи

360% прожиткового мінімуму для інвалідів третьої групи.

Таким чином виплати військовослужбовців, які отримали інвалідність у результаті бойових дій, суттєво зростуть. При цьому виплати військовослужбовцям є актуальною темою, оскільки тисячі українських чоловіків і жінок постраждали від військової агресії з боку російської федерації. Гідні виплати для тих, хто втратив здоров’я, захищаючи Україну, має бути закономірністю. Такі люди не повинні бути забуті і кинуті напризволяще.