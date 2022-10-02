Часть украинцев получит надбавку к пенсии в октябре: кому положено 6 500 гривен

Украинцам сообщили, какие категории граждан могут рассчитывать на получении надбавок к пенсионным выплатам.

Уже неоднократно сообщалось, что в октябре часть украинских пенсионеров получат надбавки. В этом месяце повышения коснутся украинцев, которым исполнилось 70 лет. Им добавят по 300 гривен к пенсии, но только при наличии минимального количества лет страхового стажа. Надбавка будет выплачиваться ежемесячно.

Также перерасчет пенсий в октябре 2022 года затронет минимальные размеры военных пенсий по инвалидности. Таким образом минимальные выплаты для лиц, получивших инвалидность в результате военных действий, в зависимости от группы инвалидности и воинского звания будут получать минимум 6 532, 50 гривен, вместо 4 396 гривен.

Что касается других категорий военнослужащих (таких, что получили инвалидность не участвуя в боевых действия), то для них пенсия по инвалидности тоже зависит от группы инвалидности и звания, и будет составлять 5 986, 50 грн вместо 4 186 гривен.

Также к минимальной пенсии по инвалидности положены надбавки и доплаты, которые предусматривает действующее законодательство. Таким образом граждане с инвалидностью, полученной во время войны, будут получать:

650% от прожиточного минимума, если у них инвалидность первой группы;

525% от прожиточного минимума для инвалидов со второй группы

360% от прожиточного минимума для инвалидов третьей группы.

Таким образом выплаты военнослужащих, получивших инвалидность в результате боевых действий, существенно вырастут. При этом выплаты военнослужащим актуальная тема, поскольку тысяч украинских мужчин и женщин пострадали от военной агрессии со стороны российской федерации. Достойные выплаты для тех, кто потерял здоровье, защищая Украину, должны быть закономерностью. Такие люди не должны быть забыты и брошены на произвол судьбы.