В Украине популярный овощ взлетел в цене в несколько раз

Цены на лук будут повышаться дальше. Дело в том, что фермеры, у которых нет собственных хранилищ, уже распродали часть урожая.

На рынке овощей в Украине отмечается существенное подорожание лука, в среднем в четыре раза. Ключевая причина – рост спроса со стороны оптовиков и искусственное сдерживание продаж.

На сегодня репчатый лук стоит порядка 25-29 гривен за килограмм. А это примерно на 13% дороже, чем на прошлой неделе.

Одной из причин подорожания лука эксперты называют погодные условия. Сейчас затяжные дожди не позволяют собирать урожай. Из-за этого на овощном рынке испытывает дефицит лука.

В то же время фермеры охотно закладывают хороший лук в хранилища, чтобы дождаться повышенного спроса на нее ближе к весне, а сейчас предпочитают продавать лук низкого качества небольшими партиями.

На сегодняшний день лук подорожал в 4,3 раза, если сравнивать с сентябрем 2021 года.

Безусловно, на стоимость влияет не только желание фермеров побольше заработать на луке, но и война. Часть южных регионов Украины сейчас под оккупацией, а херсонский лук можно было встретить чуть ли не на каждом прилавке в Украине. Также стоит учитывать подорожание топлива и удобрений, что существенно повысило расходы на выращивание лука.

Тенденция к снижению стоимости пока не наблюдается. Эксперты рынка уверены, что цена продолжит расти, ведь фермеры без собственных хранилищ уже распродали часть урожая, а остальные не спешат сейчас продавать лук по низкой стоимости, ведь они рассчитывать заработать больше, когда цена на овощ вырастет еще больше из-за повышенного спроса.

Если вы все еще откладываете покупку лука на зиму, то самое время запастись этим овощем, ведь дешевле уже не будет, а если и будет, то лук окажется низкокачественным или цена опустится совсем незначительно.