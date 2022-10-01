В Україні популярний овоч злетів в ціні в декілька разів

Ціни на цибулю підвищуватимуться далі. Справа в тому, що фермери, які не мають власних сховищ, уже розпродали частину врожаю.

На ринку овочів в Україні відзначається суттєве подорожчання цибулі, в середньому у чотири рази. Ключова причина – зростання попиту з боку оптовиків та штучне стримування продажів.

На сьогодні цибуля коштує близько 25-29 гривень за кілограм. А це приблизно на 13% дорожче, ніж минулого тижня.

Однією із причин подорожчання цибулі експерти називають погодні умови. Наразі затяжні дощі не дозволяють збирати врожай. Через це на овочевому ринку відчувається дефіцит цього овоча.

У той же час фермери охоче закладають гарну цибулю у сховища, щоб дочекатися підвищеного попиту на неї ближче до весни, а зараз вважають за краще продавати цибулю низької якості невеликими партіями.

На сьогоднішній день цибуля подорожчала у 4,3 рази, якщо порівнювати з вереснем 2021 року.

Безумовно, на вартість впливає не лише бажання фермерів якомога більше заробити на цибулі, а й війна. Частина південних регіонів України зараз під окупацією, а херсонську цибулю можна було зустріти чи не на кожному прилавку в Україні. Також варто враховувати подорожчання палива та добрив, що суттєво підвищило витрати на вирощування цибулі.

Тенденція до зниження вартості поки що не спостерігається. Експерти ринку впевнені, що ціна продовжить зростати, адже фермери без власних сховищ уже розпродали частину врожаю, а решта не поспішає зараз продавати цибулю за низькою вартістю, адже вони розраховуватимуть заробити більше, коли ціна на овоч зросте ще більше через підвищений попит.

Якщо ви все ще відкладаєте покупку цибулі на зиму, то саме час запастися цим овочем, адже дешевше вже не буде, а якщо і буде, то цибуля виявиться низькоякісною або ціна опуститься зовсім незначно.