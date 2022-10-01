Експерт розповів, який би був курс гривні, якщо б війни не було

Наразі долар досяг максимального значення за останні 20 років. У деяких країнах подорожчання долара навіть вище, ніж до гривні.

Національна валюта девальвувала б навіть без нападу росії. Таку думку висловив аналітик фінансових ринків Іван Угляниця.

Прогнозуючи курс долара на жовтень 2022 року, експерт заявив, що гривня рухатиметься у бік ослаблення, оскільки реальних причин для зміцнення національної валюти немає.

А ось темпи ослаблення гривні повністю залежать від ситуації на фронті та політики.

У той же час без повномасштабної війни гривня все одно істотно послабшала б. Причина – світова тенденція до зміцнення долара.

Середньостатистична людина не звертає уваги, але долар перебуває на піках ще з 2020 року. Зростання щодо деяких валют набагато вище, ніж до гривні. Глобальне зміцнення долара та ослаблення інших валют спостерігається досі. Якби росія не напала на Україну 24 лютого, то поточний курс валют з великою ймовірністю підлетів би вище за теперішній фіксований курс. Тож якщо розглядати поточні події в Україні з погляду економіки, то фіксація курсу – дуже вигідний крок для пересічних українців, інакше ціни вже давно були б захмарними.

Водночас фінансові аналітики одноголосно заявляють, що українці зараз масово витрачають свої заощадження, замість того, щоб отримувати з них прибуток.

При цьому за більш ніж пів року війни мільйони українців все ще у складній фінансовій ситуації. Чоловіки не можуть виїхати за кордон на роботу, в Україні дефіцит робочих місць, а попит величезний. При цьому заробітна плата бажає кращого.

Водночас, держава всіляко сприяє працевлаштуванню громадян. Усі бажаючі можуть пройти курси перекваліфікації через Центри зайнятості або брати участь у різних програмах, наприклад, IT-Generation.