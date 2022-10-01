Украинцы будут получать штрафы прямо в “Дию”

С начала войны украинцы не имели возможности проверить наличие штрафов онлайн. Поначалу камеры фиксации и вовсе были отключены. Затем они начали работать, но в Дии и в Кабинете водителя не отражались. Эти ресурсы просто были отключены. Сейчас все возвращается. Недавно о возобновлении работы всех сервисов сообщили в МВД. А на днях и министр цифровой трансформации рассказал, что Дия тоже возвращает данную опцию.

Отразятся и штрафы полученные, например, летом

Федоров призывает обязательно скачать “Дию” и проверить наличие штрафов, ведь придут и те, которые вы получили, пока приложение не работало полноценно. К примеру, сам Федоров уже получил два штрафа на сумму 680 гривен, которые были наложены в конце августа.



Оплатить штраф также можно онлайн и с этим следует не медлить, ведь уклонение провоцирует ряд проблем. К примеру, неуплата штрафа ведет к открытию уголовного производства. Отсюда могут появиться запреты на выезд за границу, или блокирование банковских счетов. Что касается штрафа Федорова, то он объяснил, что таким образом тестировал систему.

“Я всегда тестирую услуги, которые мы запускаем. И здесь увидел свои первые в жизни штрафы-автофикации по ПДД. Надеюсь, у вас ситуация лучше. Сервис восстановлен”, – рассказал Федоров.

В “Дии” стала доступна услуга шеринг авто

Часто бывает, что владелец автомобиля отдает его на пользование кому-нибудь другому, например члену семьи. Если водитель получит штраф за превышение скорости, он автоматически придет на владельца машины. Чтобы избежать этого в “Дии” теперь можно “поделиться” автомобилем. Для этого обоим участникам соглашения нужно пройти краткую авторизацию. Услуга очень полезна и уже миллионы украинцев ею воспользовались.