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Украинцы будут получать штрафы прямо в “Дию”

02.10.2022
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Дія

С начала войны украинцы не имели возможности проверить наличие штрафов онлайн. Поначалу камеры фиксации и вовсе были отключены. Затем они начали работать, но в Дии и в Кабинете водителя не отражались. Эти ресурсы просто были отключены. Сейчас все возвращается. Недавно о возобновлении работы всех сервисов сообщили в МВД. А на днях и министр цифровой трансформации рассказал, что Дия тоже возвращает данную опцию.

Отразятся и штрафы полученные, например, летом

Федоров призывает обязательно скачать “Дию” и проверить наличие штрафов, ведь придут и те, которые вы получили, пока приложение не работало полноценно. К примеру, сам Федоров уже получил два штрафа на сумму 680 гривен, которые были наложены в конце августа.

федоров
Оплатить штраф также можно онлайн и с этим следует не медлить, ведь уклонение провоцирует ряд проблем. К примеру, неуплата штрафа ведет к открытию уголовного производства. Отсюда могут появиться запреты на выезд за границу, или блокирование банковских счетов. Что касается штрафа Федорова, то он объяснил, что таким образом тестировал систему.
Я всегда тестирую услуги, которые мы запускаем. И здесь увидел свои первые в жизни штрафы-автофикации по ПДД. Надеюсь, у вас ситуация лучше. Сервис восстановлен”, – рассказал Федоров.

В “Дии” стала доступна услуга шеринг авто

Часто бывает, что владелец автомобиля отдает его на пользование кому-нибудь другому, например члену семьи. Если водитель получит штраф за превышение скорости, он автоматически придет на владельца машины. Чтобы избежать этого в “Дии” теперь можно “поделиться” автомобилем. Для этого обоим участникам соглашения нужно пройти краткую авторизацию. Услуга очень полезна и уже миллионы украинцев ею воспользовались.

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02.10.2022
1 хвилина на прочитання
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