Українці будуть отримувати штрафи прямо в “Дію”

Від початку війни українці не мали змоги перевірити наявність штрафів онлайн. Спочатку камери фіксації й зовсім було відключено. Потім вони почали працювати, але в Дії та в Кабінеті водія не відображалися. Ці ресурси просто були відімкнені. Зараз же все повертається. Нещодавно про відновлення роботи всіх сервісів повідомили в МВС. А днями й міністр цифрової трансформації розповів, що “Дія” теж повертає дану опцію.

Відобразяться й штрафи отримані, наприклад, влітку

Федоров закликає обов’язково завантажити “Дію” та перевірити наявність штрафів, адже прийдуть й ті, які ви отримали поки додаток не працював повноцінно. Наприклад, сам Федоров вже отримав два штрафи на суму 680 гривень, які були накладені наприкінці серпня.

Оплатити штраф також можна онлайн і з цим варто не зволікати, адже ухиляння провокує ряд проблем. Наприклад, несплата штрафу веде до відкриття кримінального провадження. Звідси можуть з’явитися заборони на виїзд закордон, або ж блокування банківських рахунків. Стосовно штрафіd Федорова, то він пояснив, що таким чином тестував систему.

“Я завжди тестую послуги, які ми запускаємо. І тут побачив свої перші в житті штрафи- автофікації за ПДР. Сподіваюся, у вас ситуація краща. Сервіс відновлений“, – розповів Федоров.

В “Дії” стала доступна послуга шеринг авто

Часто буває, що власник автомобіля віддає його на користування комусь іншому, наприклад члену родини. Якщо водій отримає штраф за перевищення швидкості, він прийде автоматично на власника машини. Щоб уникнути цього в “Дії” тепер можна “поділитися” автівкою. Для цього обом учасникам угоди треба пройти коротку авторизацію. Послуга дуже корисна і вже мільйони українців нею скористувалися.