В этом месяце украинцам придут обновленные пенсии: кому ждать существенную доплату?

Уже точно известно, что с 1 октября в Украине будут повышены пенсии для ряда категорий населения. В частности, те, у кого есть весь необходимый стаж, а это 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, и возраст 70+, получат по 300 гривен доплаты. Так же повысят пенсию и 65-летним, но только тем, у кого есть достаточный стаж. Им будут дотягивать пенсию до 3000 гривен независимо от того, сколько они сейчас получают 2800 или, например, 2600. Что касается тех, у кого стажа нет, то у них ситуация к сожалению не изменится.

Министр социальной политики пожаловалась на несовершенную пенсионную систему

Некоторые возмущаются, ведь человек может недополучить необходимый стаж по серьезным причинам, например, инвалидность. Так почему тогда такие лица не попадают под перерасчет. Министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что дело в несовершенной и разбалансированной пенсионной системе.

“Здесь вопрос в нашей разбалансированной солидарной пенсионной системе. Сегодня выплаты таким людям уходят из госбюджета, ведь страховой выплаты (пенсии) не хватает”, – заявила Жолнович.



Также она добавила, что государство должно обеспечивать лиц с инвалидностью всем необходимым.

“Людям с инвалидностью (особенно 1-й группы) государство должно обеспечить социальный уход (речь идет о дневном уходе, поддержанное проживание – уход на дому, отдых для детей с инвалидностью и т.д.) и социальную помощь в виде выплат в размере не менее 2100 грн для неработающих лиц”, – отметила министерша.

Также Жолнович добавила, что 2100 гривен лучше назвать не страховой выплатой, а социальной помощью и ее размер было бы хорошо увеличить.

Украина только на пути к кардинальным переменам

Пока мы только трансформируем Пенсионную систему, социальную сферу, а это совсем не простой и очень продолжительный путь.

“Мы планируем полностью переформатировать предоставление социальных услуг – часть из них, особенно сложных и дорогих, вывести на уровень государства и закупать их через центрального закупщика соцуслуг, по примеру закупки медицинских услуг через НСЗУ“, – добавила министерша.