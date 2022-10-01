Цього місяця українцям прийдуть оновлені пенсії: кому чекати на суттєву доплату?

Вже достеменно відомо, що з 1 жовтня в Україні буде підвищено пенсії для ряду категорій населення. Зокрема, ті в кого є весь необхідний стаж, а це 35 років для чоловіків та 30 років для жінок, і вік 70+, отримають по 300 гривень доплати. Так само підвищать пенсію й 65-річним, але лише тим, в кого є достатній стаж. Їм дотягуватимуть пенсію до 3000 гривень незалежно від того, скільки вони зараз отримують 2800 чи наприклад 2600. Щодо тих, в кого стажу немає, то в них ситуація на жаль не зміниться.

Міністр соціальної політики поскаржилась на недосконалу пенсійну систему

Дехто обурюється, адже людина може недоотримати необхідний стаж через серйозні причини, наприклад, інвалідність. То чому тоді, такі особи не потрапляють під перерахунок. Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що справа у недосконалій та розбалансованій пенсійній системі.

“Тут питання у нашій розбалансованій солідарній пенсійній системі. Сьогодні виплати таким людям ідуть з держбюджету, адже страхової виплати (пенсії) не вистачає”, – заявила Жолнович.



Також вона додала, що держава повинна забезпечувати осіб з інвалідністю всім необхідним.

“Людям з інвалідністю (особливо 1-ї групи) держава мала би забезпечити соціальний догляд (ідеться про денний догляд, підтримане проживання – догляд вдома, відпочинок для дітей з інвалідністю тощо) та соціальну допомогу у вигляді виплат у розмірі не менше ніж 2100 грн для непрацюючих осіб”, – зауважила міністерка.

Також Жолнович додала, що 2100 гривень доречніше назвати не страховою виплатою, а соціальною допомогою і її розмір було б добре збільшити.

Україна лише на шляху до кардинальних змін

Поки що ми лише трансформуємо Пенсійну систему, соціальну сферу, а це зовсім не простий і дуже тривалий шлях.

“Ми плануємо повністю переформатувати надання соціальних послуг – частину з них, особливо складних і дорогих, вивести на рівень держави й закуповувати їх через центрального закупівельника соцпослуг, за прикладом закупівлі медичних послуг через НСЗУ“, – додала міністерка.