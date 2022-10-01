Некоторые выплаты для украинцев повысили сразу на 800 гривен и больше

Множество украинцев получают страховые выплаты в случае всевозможных несчастий, смерти близких или в случае серьезной травмы на работе. Следовательно, на официальном правительственном портале появилась информация, что средний размер страховой выплаты в августе увеличился и составляет более 5000 грн, что на 800 гривен больше, чем в предыдущем году. Этому предшествовал ряд причин.

Страховые выплаты можно получить в ряде ситуаций

Речь о страховых выплатах, которые получают утратившие трудоспособность граждане, или те, что получили инвалидность вследствие травм на работе. Также на такие выплаты претендуют семьи, где умерло застрахованное лицо. Размер выплат повысили благодаря тому, что был перечислен Фонд социального страхования. В настоящее время наиболее оперативно выплаты перечисляются для жителей таких областей, как Херсонская, Луганская, Харьковская, Донецкая и Киевская. Касается перерасчет и всех других областей.

Несмотря на войну все страховые выплаты приходят вовремя

В Фонде социального страхования заявили, что в связи с войной выплаты могут задерживаться, но пока этого не происходило. В целом Фонд выделил более 929 миллионов гривен для того, чтобы свои деньги смогли получить все, кто на них претендует.

На временно оккупированных территориях может быть проблема с получением средств, но люди обязательно получат всю сумму, как только представится такая возможность. То же и с пенсиями. К примеру, в Харьковской области, которую Вооруженные Силы Украины недавно освободили, уже начинали выплачивать средства за все месяцы оккупации. Люди получают их на отделениях Укрпочты, или просто на собственные банковские счета, к которым снова имеют беспрепятственный доступ.

К слову, пенсия с октября тоже выросла. Незначительно, но перечислили и минимальную зарплату, а именно с 6500 до 6700 грн.