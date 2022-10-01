Деякі виплати для українців підвищили одразу на 800 гривень і більше

Безліч українців отримують страхові виплати у випадку різноманітних нещасть, смерті близьких, чи у випадку серйозної травми на роботі. Відтак на офіційному урядовому порталі з’явилася інформація, що середній розмір страхової виплати у серпні збільшився і становить понад 5000 грн, що на 800 гривень більше ніж у попередньому році. Цьому передувало ряд причин.

Страхові виплати можна отримати в ряді ситуацій

Мова про страхові виплати, які отримують громадяни, що втратили працездатність, отримали інвалідність внаслідок травм на роботі. Також на такі виплати претендують сім’ї, де померла застрахована особа. Розмір виплат підвищили завдяки тому, що було перераховано Фонд соціального страхування. Наразі найбільш оперативно виплати перераховують для мешканців таких областей, як Херсонська, Луганська, Харківська, Донецька та Київська. Стосується перерахунок й усіх інших областей.

Незважаючи на війну всі страхові виплати приходить вчасно

У Фонді соціального страхування заявили, що у зв’язку з війною виплати можуть затримуватися, але поки що цього не відбувалося. Загалом Фонд виділив понад 929 мільйонів гривень для того, щоб свої гроші змогли отримати всі хто на них претендує.

На тимчасово окупованих територіях може бути проблема з отриманням коштів, але люди обов’язково отримають всю суму, як тільки видасться така можливість. Те ж саме й з пенсіями. Наприклад, в Харківській області, яку Збройні Сили України нещодавно звільнили, вже починали виплачувати кошти за всі місяці окупації. Люди отримують їх на відділеннях Укрпошти, або ж просто на власні банківські рахунки, до яких знову мають безперешкодний доступ.

До слова, пенсія з жовтня теж зросла. Несуттєво, але перерахували й мінімальну зарплату, а саме з 6500 до 6700 грн.