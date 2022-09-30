Украинцам посоветовали готовиться к заморозкам и снегу и сказали, будет ли еще тепло

Сентябрь в этом году выдался очень холодным и дождливым. Со слов синоптиков в этом месяце выпало втрое больше осадков, чем должно было выпасть. Не слишком типичной была и средняя температура воздуха. На севере и западе было гораздо холоднее, чем обычно в этот период. В Карпатах и ​​вовсе выпал первый снег. Более или менее тепло только в восточных и южных областях. Украинцы сильно ждут “бабье лето”, которое обычно наблюдается в октябре. Но синоптики говорят, что и октябрь может неприятно удивить.

В октябре может выпасть первый снег

Несколько недель назад сразу несколько синоптиков уверяли, что в октябре случится пару теплых дней, а потом снова будут дожди. Сейчас риторика и прогнозы поменялись. Синоптик и кандидат географических наук Игорь Кибальчич заявил, что в октябре среднестатистическая температура воздуха не превысит 9 градусов тепла.



“Первая декада месяца ожидается прохладной, но затем постепенно с середины октября температура немного повысится, хотя и не во всех областях“, – рассказал он.

Что касается осадков, то они снова превысят норму в минимум 50%. Сухая погода будет наблюдаться разве что на юге страны. Кроме того, эксперт отмечает, что в конце месяца может даже выпасть дождь со снегом. Конечно, снежного покрова не образуется, но станет гораздо прохладнее. Некоторые синоптики не согласны с Кибальчичем и уверяют, что первого снега следует ожидать только в конце ноября. Да и сам синоптик не на 100% уверен в своем прогнозе.

“Октябрь позиционирует себя как “переходный” месяц от летних к зимним процессам, поэтому прогнозирование синоптических условий с длительной заблаговременностью является в этот период очень сложной задачей”, – говорит Игорь.