Українцям порадили готуватися до заморозків та снігу і сказали чи буде ще тепло

Вересень цьогоріч видався дуже холодним та дощовим. Зі слів синоптиків цього місяця випало втричі більше опадів ніж мало б випасти. Не надто типовою була й середня температура повітря. На півночі та заході було значно холодніше, ніж зазвичай у цей період. В Карпатах й зовсім випав перший сніг. Більш менш тепло лише у східних та південних областях. Українці сильно чекають на “бабине літо”, яке зазвичай спостерігається у жовтні. Але синоптики кажуть, що й жовтень цьогоріч може неприємно здивувати.

В жовтні може випасти перший сніг

Кілька тижнів тому одразу декілька синоптиків запевняли, що в жовтні таки трапиться пару теплих днів, а потім знову задощить. Зараз риторика та прогнози змінилися. Синоптик та кандидат географічних наук Ігор Кібальчич заявив, що в жовтні середньостатистична температура повітря не перевищуватиме 9 градусів тепла.

“Перша декада місяця очікується прохолодною, але потім поступово із середини жовтня температура трохи підвищиться, хоча і не у всіх областях“, – розповів він.

Стосовно опадів, то вони знову перевищать норму у мінімум 50%. Суха погода спостерігатиметься хіба що на півдні країни. Крім цього, експерт зауважує, що наприкінці місяця може навіть випасти дощ зі снігом. Звісно снігового покриву не утвориться, але стане набагато прохолодніше. Деякі синоптики не погоджуються з Кібальчичем і запевняють, що першого снігу варто чекати лише наприкінці листопада. Та й сам синоптик не на 100% впевнений у своєму прогнозі.

“Жовтень позиціонує себе як “перехідний” місяць від літніх до зимових процесів, тому прогнозування синоптичних умов із тривалою завчасністю є в цей період дуже складним завданням”, – каже пан Ігор.