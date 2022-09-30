В обменниках будет аншлаг: эксперты спрогнозировали новый курс доллара

С начала войны доллар уже очень существенно вырос и, несмотря на все инструменты, которые привлекает НБУ, удешевление гривни не удается эффективно сдержать. До 24 февраля доллар стоил примерно 26 гривен, а несколько дней назад, то есть в последнюю неделю сентября, американская валюта прыгнула до рекордных 45 гривен. Такого курса в Украине никогда не было. Валютный рынок очень чувствителен к любым изменениям, а их в Украине сейчас достаточно. Эксперты, к сожалению, не могут порадовать украинцев хорошими новостями. Напротив, говорят, что дальше – хуже.

Уже совсем скоро доллар пересечет отметку в 50 гривен

Несмотря на то, что официальный курс валют замер на отметке 36-37 гривен, на черном рынке валюта живет своей жизнью. Здесь чуть ли не каждый день новые ценники, и разница с официальным курсом просто безумная. Следовательно, за последние две недели доллар несколько раз поднимался до 44-45 гривен за единицу и опускался до 42 гривен.



В Правительстве уверяют, что до 50 гривен цена дойдет в конце 2013 года и то не факт, тогда как эксперты говорят, что это может случиться уже в конце октября или в ноябре. Большое значение имеет и ситуация на фронте, например, последний раз гривна ослабела на фоне новостей о псевдо референдумах.

НБУ обещает усилить контроль над обменниками

Сейчас больше всего расшатывают ситуацию именно обменники. Только они создают панику и делают курс таким безумно дорогим. В НБУ уверяют, что работают над этим и в ближайшем будущем будут пытаться делать так, чтобы официальный и черный курсы были максимально похожи. Пока обменникам только запретили рекламироваться и выставлять курс валют на табло.