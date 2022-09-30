У обмінниках буде аншлаг: експерти спрогнозували новий курс долара

Від початку війни долар вже дуже суттєво зріс і попри всі інструменти, які залучає НБУ здешевлення гривні не вдається ефективно стримати. До 24 лютого долар коштував приблизно 26 гривень, а кілька днів тому, тобто в останній тиждень вересня, американська валюта стрибнула до рекордних 45 гривень. Такого курсу в Україні ще ніколи не було. Валютний ринок дуже чутливий до будь-яких змін, а їх в Україні наразі відбувається вдосталь. Експерти на жаль не можуть потішити українців хорошими новинами. Навпаки, кажуть, що далі — гірше.

Вже зовсім скоро долар перетне позначку у 50 гривень

Попри те, що офіційний курс валют завмер на позначці 36-37 гривень, на чорному ринку валюта живе своїм життям. Тут чи не щодня нові цінники, і різниця з офіційним курсом просто шалена. Відтак, протягом останніх двох тижнів долар кілька разів піднімався до 44-45 гривень за одиницю і опускався до 42 гривень.

В Уряді запевняють, що до 50 гривень ціна дійде аж наприкінці 2023 року і то не факт, тоді як експерти кажуть, що це може трапитися вже наприкінці жовтня, чи в листопаді. Велике значення має й ситуація на фронті, Приміром, востаннє гривня послабшала на фоні новин про псевдо референдуми.

НБУ обіцяє посилити контроль над обмінниками

Наразі, найбільше розхитують ситуацію саме обмінники. Лише вони створюють паніку та роблять курс таким шалено дорогим. В НБУ запевняють, що працюють над цим і в найближчому майбутньому намагатимуться робити так, щоб офіційний та “чорний” курси були максимально схожими. Поки що, обмінникам лише заборонили рекламуватися та виставляти курс валют на табло.