Пенсія “зависла”: частина українців не зможе отримати виплати

Як виявилось частина українців не змогли отримати пенсію у вересні. При чому гроші на рахунки людей були перераховані, але отримати їх на руки ніхто не зміг. Мова йде про мешканців ТОТ (Запорізька, Донецька, Луганська, Херсонська області).

Окупант зробив все можливе, щоб діяльність Укрпошти на українських банків на цих територіях припинилась. Вони закрили банки та відділення пошти, не пропускали інкасаторські машини із готівкою, грабували їх.

З першого жовтня курс валют, що встановлено на ТОТ 1:1. Це взагалі знецінює будь-які українські виплати на окупованих територіях. Ті, хто отримував пенсії через пошту тепер не зможуть її отримати, поки не виїдуть з окупованих земель.

На деокупованих територіях сервіси за можливості відновлюють свою роботу. Навіть у такі понівечені міста, як Ізюм привозять гроші та соціальні виплати, відкривають пошти, налагоджують роботу банків, хоча підготувати населені пункти до зими неможливо, і людей просять евакуюватись.

Як стало відомо ранком 30 вересня Росія завдавала удар ракетою по гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя. Такі дії з боку РФ роблять будь-які пересування небезпечними. Тому навряд чи люди зможуть виїхати з окупованих міст та розпоряджатись власними грошима, як вони того хочуть.

Через відсутність українського мобільного зв’язку пенсіонери навіть не зможуть зв’язатись з операторами банків чи сервісом пошти, щоб дізнатись стан особистого рахунку, розмір останніх зарахувань.

Гроші будуть нараховуватись на рахунки й далі усім категоріям людей:

пенсія за вислугою років;

пенсія за інвалідністю;

пенсія при втраті годувальника;

різні соціальні виплати тощо.

Усього у вересні на нарахування пенсій ПФУ було виділено 49,5 млрд гривень, з них 9,4 млрд грн на виплати через Укрпошту і 40,1 млрд на виплату через уповноважені банки.