Ізраїль дав згоду на передачу Україні обладнання для боротьби з іранськими дронами

Використання Росією іранських дронів для обстрілу мирних міст спровокувало країни світу ще більше допомагати Україні. Для Ізраїлю україно-російська війна, це в першу чергу нові знання та новий досвід. Тому не приймати участь у цих подіях вони просто не можуть, але й відверто обрати сторону не хочуть, щоб не псувати стосунки із Москвою.

Коли відбулись перші атаки Одеси, Україна одразу почала просити США, щоб ті передали необхідну зброю для перехвату “мопедів”. Річ у тім, що іранські безпілотники — це копія американських дронів-камікадзе. Іранські інженери скопіювали все, а на чорному ринку роздобули необхідні компоненти. Згодом вони запустили власне виробництво.

З того моменту, коли РФ почала атакувати міста іранськими дронами Shahed, єдиними країнами, які знали, як допомогти були США та Ізраїль. По-перше, у них є досвід приземлення таких БПЛА. По-друге, вони мають необхідне устаткування.

Ізраїль раніше відмовлявся від передачі зброї для ЗСУ, щоб не загострювати стосунки з РФ. Тому згоду країни на передачу систем антидронів можна вважати переламним моментом у дипломатичних відносинах. Ще одна держава починає вірити у перемогу України, а отже найближчим часом стане відомо про нову військову допомогу.

Антидронові системи перехоплення Ізраїль розробляв разом із США. Тому без згоди однієї країни інша не мала права розпоряджатись устаткуванням на власний розсуд. Після візиту дипломатів України до Ізраїлю це питання успішно вирішили, а США передає ЗСУ антидронові системи.

Достеменно відомо, що окрім дипломатів, офіцери ЗСУ та Ізраїлю часто зустрічаються для переговорів. Кожного разу після таких зустрічей Україна отримує більше допомоги: обладнання, можливість навчати військових у кращих інструкторів, але офіційно ця країна не допомагає Україні зброєю, та намагається «зберегти нейтралітет».