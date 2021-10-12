Названо 3 фішки планшета для навчання, за які не варто переплачувати

Дітям рідко потрібен топовий і найпотужніший планшет. Для них це в першу чергу помічник, який зручно носити з собою на уроки. Щоб не переплатити за зайві функції, треба розібратися, без чого можна обійтися.





В даній статті розповімо про те, що дійсно важливо при виборі планшета для навчання, а на чому можна заощадити.

Протиударний корпус

Основна суперздатність, яка повинна бути в дитячому планшеті, – протиударність. Дітям не вистачає акуратності в поводженні з девайсами, тому вони кидають їх по кілька разів за день. І яким би продуктивним планшет не був, це не допоможе йому пережити часті падіння.

Протиударні корпуси – порятунок від постійного ремонту. За цю характеристику можна доплатити, щоб потім не витрачати гроші на новий планшет або заміну екрану.

Для планшетів можна додатково купити протиударний чохол, який захистить скло при падінні

Дві сім-карти

Дві сім-карти – це корисна функція, якщо планшетом планують користуватися всі члени сім’ї. Так зручно розмежувати особистий простір батьків і дітей.

Але якщо вибирати планшет саме для школяра, то можна обійтися без цього. Досить однієї сім-карти, щоб користуватися мобільним інтернетом, коли немає вайфая. Це зручно, коли батьки після школи возять дітей на додаткові заняття і є час зробити домашнє завдання в дорозі.

Довго тримає заряд

Коли у дитини щільний графік, краще не економити на ємності батареї. Чим вона більше, тим довше планшет буде працювати без підзарядки.

Особливо це важливо для старшокласників, які навчаються з ранку до вечора: спочатку на уроках, а потім на додаткових заняттях. В планшеті у них все найважливіше для навчання: важкі книги на кшталт «Війни і миру», збірники завдань і посібники для іспитів. Батарея планшета повинна справлятися з такою кількістю навчальних годин.

Що вибрати: планшет PRESTIGIO. Ємність його акумулятора – 5000 мAг. Цього вистачить приблизно на день, щоб читати книги, робити нотатки і шукати інформацію в інтернеті. Але для важких відео та ігор цього не вистачить.

Потужні динаміки

Насправді мультимедійні штуки на кшталт крутої стереосистеми і екранів Full HD школярам не потрібні. Тоді вже планшет перетвориться в іграшку, а дитина буде дивитися YouTube-блогерів навіть на перервах.

Звичайних динаміків планшета вистачить, щоб подивитися навчальне відео або послухати урок по Zoom. Тому при виборі гаджета за навороти можна не переплачувати.

У подорожах стануть в нагоді не потужні динаміки, а хороші бездротові навушники. У них дитина буде дивитися відео на планшеті і при цьому не заважати іншим

Може поміститися в рюкзак

Здавалося б, чим більше діагональ екрану, тим крутіше. Так зручніше робити презентації і читати книги. Це справедливо не тільки для планшетів, але і для смартфонів і ноутбуків.

У шкільних реаліях все трохи навпаки. Планшет повинен бути такого розміру, щоб міг поміститися в шкільний рюкзак. А вага – щоб не навантажувала спину дитини. Діти і так зараз тягають занадто великі і важкі ранці.

Що вибрати: планшет Digma. Діагональ його екрану 7 дюймів, а вага всього 245 грам. Такий зручно брати з собою не тільки в школу, але і в подорожі з класом. При цьому працювати з ним досить комфортно: для читання і пошуку інформації в інтернеті він відмінно підійде.

Цей планшет навіть вужче, ніж підручники, тому не буде займати багато місця в рюкзаку

Дві камери

Камери деяких девайсів зараз фотографують не гірше, ніж професійні дзеркальні фотоапарати. Але, як правило, це сильно завищує цінник гаджетів. І планшетів в тому числі.

Якщо ми говоримо про навчання, то це теж зайвий функціонал для дитини. Але якщо вона все-таки хоче займатися творчістю, тут є простір для маневру. Виберіть планшет з однією простою камерою – так буде дешевше. А на зекономлені гроші зможете купити смартфон з камерою краще.

Багато ядер і оперативної пам’яті

Якщо говорити про продуктивність, потрібно дивитися на кількість ядер. Саме від них залежить, наскільки швидко гаджет одночасно відкриє гугл-презентації, браузер і підручники.

Бувають планшети на одне, два, чотири і вісім ядер. Принцип такий самий, як і з ємністю акумулятора: чим більше, тим краще. Але і вартість гаджета збільшується пропорційно потужності процесора.

Робимо висновок, що планшет для школяра повинен бути: