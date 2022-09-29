Гороскоп на 29 сентября 2022 года для всех знаков Зодиака от Павла Глобы

Известный астролог Павел Глоба рассказал, каким будет четвер, 29 сентября 2022 года для всех знаков зодиака.

Каким будет этот день по лунному календарю

29 сентября 2022 года – это 5 лунный день. Это период духовного очищения. Постепенно приходит внутренняя гармония.

Этот день может стать во всех отношениях важным и даже судьбоносным. Сосредоточьтесь только на главном. Доверяйте советам мудрых людей.

В это время не стоит решать проблемы на работе. Не нужно вести переговоры с начальством и переходить на другое место работы.

Этот день совершенно не подходит для ремонта и уборки.

Финансовые операции в этот день крайне нежелательны. Можно заниматься раздачей долгов.

В личной жизни царит мир и гармония. Можете отправляться на свидания, знакомиться с интересными людьми, если вы одиноки.

День подходит для краткосрочных поездок.

Можно менять имидж, проходить косметологические процедуры.

Овен

Вы можете получить хорошие новости, касающиеся финансов. Также вы можете рассчитывать на продвижение по службе. В личной жизни все складывается прекрасно.

Телец

Этот день будет удачным для карьеры. У вас есть возможность начать сотрудничество с новыми партнерами. Возможны финансовые поступления.

Близнецы

Кто-то может преднамеренно обмануть вас. Возможны проблемы на работе. Но в целом обстановка будет благоприятной. В личной жизни царит гармония.

Рак

Вам удастся отдохнуть. Вы сможете решить профессиональные и материальные проблемы. Поговорите с близкими людьми.

Лев

У вас есть шанс на светлое будущее. Вы можете решить многие проблемы. Общение с окружающими будет вас непременно радовать. Возможно, вы найдете новый источник дохода.

Дева

Вам стоит переосмыслить свою жизнь. Иногда нужно отпустить все проблемы. Расставьте приоритеты и идите к новым целям.

Весы

Вы будете в прекрасной форме. Поучаствуйте в корпоративных мероприятиях. Вас ждут невероятные встречи. Все ваши действия имеют последствия.

Скорпион

Вы можете столкнуться с проблемами. Вам сложно расставить приоритеты. Будьте готовы идти на компромиссы и соглашаться с окружающими. Примите помощь компетентных людей.

Стрелец

У вас будет прекрасное настроение. Вы можете по-другому взглянуть на многие вещи. Перестаньте паниковать. Решения постепенно придут к вам сами.

Козерог

Вы можете узнать что-то новое и интересное. Вы можете принять участие в рабочем мероприятии, где вы узнаете много нового. Избегайте конфликтов.

Водолей

Вряд ли у вас будет настроение для работы. Вам сложно сосредоточиться на своих обязанностях. Побудьте наедине с собой.

Рыбы

Вы можете делать все, что угодно. Вас ждет удача во всех начинаниях. Если вы одиноки, вы можете встретить свою любовь.