Жданов предположил, что скажет Путин в новом обращении и объявит ли войну

В средствах массовой информации уже несколько дней “гуляет” информация, что 30 сентября Путин еще раз обратится к своему народу, а также к миру. Это произойдет на фоне проведённых псевдо референдумов в Донецке, Луганске Запорожье и Херсоне. Российская пропаганда уже хвастается цифрами, где почти 100% населения каждой из областей хотят присоединиться к России. То, что результаты будут именно такими, никто и не сомневался. И то, что Путин выступит по завершении голосования тоже. Все военные эксперты сейчас думают, объявит ли Путин войну Украине? Но, по мнению многих, это совсем не логичный шаг.

Жданов считает, что это будет концом РФ

Известный военный эксперт Олег Жданов считает, что объявление войны поставит точку на экономике России. Путин не готов к этому и вряд ли сделает такой шаг. Оглашение войны означает, что ООН сразу же признает РФ агрессором и все страны вынуждены будут прекратить с ней какие-либо экономические отношения. В том числе и Китай и Индия, которые еще активно сотрудничают с оккупантами.



“Это разрушит экономику России за считанные дни. Особенно страны, которые на сегодняшний день сохраняют негласный нейтралитет вроде Индии и Китая. Если они разорвут все связи с Россией, то Россия просто закроется как проект – страна Россия. России не существует, есть РФ юридически. Поэтому я думаю, что вряд ли это будет”, – заявил Жданов.

Максимум, что может объявить Путин, это военное положение в приграничных областях.

Новоиспеченная российская армия должна удерживать оборону

Также, эксперты успокаивают, что мобилизация в России не означает, что все 300 000 новоиспеченных военных сразу же ринутся захватывать новые территории. Пока у оккупантов критическая ситуация с уже оккупированными областями. Контрнаступление ВСУ продолжается и довольно успешно, поэтому маловероятно, что мобилизованные россияне, не имеющие ни опыта, ни оружия, ни мотивации, смогут ему противостоять.