Жданов припустив, що скаже Путін у новому зверненні та чи оголосить війну

В засобах масової інформації вже кілька днів “гуляє” інформація, що 30 вересня Путін вкотре звернеться до свого народу, а також до світу. Це відбудеться на фоні проведених псевдо референдумів у Донецьку, Луганську Запоріжжі та Херсоні. Російська пропаганда вже вихваляється цифрами, де майже 100% населення кожної з областей хочуть приєднатися до Росії. Те, що результати будуть саме такими ніхто й не сумнівався. І те, що Путін виступить після завершення голосування теж. Всі військові експерти зараз гадають, чи оголосить Путін війну Україні? Та на думку багатьох — це зовсім не логічний крок.

Жданов вважає, що це буде кінцем РФ

Відомий військовий експерт Олег Жданов вважає, що оголошення війни поставить крапку на економіці Росії. Путін не готовий до цього і навряд чи зробить такий крок. Оголошення війни означає, що ООН одразу ж визнає РФ агресором і всі країни змушені будуть припинити з нею будь-які економічні відносини. В тому числі й Китай та Індія, які наразі ще активно співпрацюють з окупантами.

“Це зруйнує економіку Росії за лічені дні. Особливо країни, які на сьогодні зберігають негласний нейтралітет на кшталт Індії та Китаю. Якщо вони розірвуть усі зв’язки з Росією, то Росія просто закриється як проект — країна Росія. Росії не існує, є РФ юридично. Тому я думаю, що навряд це буде”, – заявив Жданов.

Максимум, що може оголосити Путін це воєнний стан у прикордонних областях.

Новоспечена російська армія мала б втримувати оборону

Також, експерти заспокоюють, що мовляв мобілізація в Росії не означає, що всі 300 000 новоспечених військових одразу ж ринуться захоплювати нові території. Наразі в окупантів критична ситуація з уже окупованими областями. Контрнаступ ЗСУ продовжується і доволі успішно, тож малоймовірно, що мобілізовані росіяни, які не мають ні досвіду ні зброї не мотивації, зможуть йому протистояти.