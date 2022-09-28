В Україні оновили правила виїзду закордон для чоловіків: що змінилося?

В Україні триває воєнний стан, а це означає, що чоловікам у віці від 18 до 60 років заборонено виїжджати закордон. Звісно є ряд винятків, таких як багатодітні батьки, особи з інвалідністю і власники так званого “білого квитка”, який звільняє від служби навіть у воєнний час. Перетинати кордон раніше могли й військовозобов’язані, які супроводжували особу з інвалідністю. Але на це було ряд умов, одна з яких — виїхати можна лише один раз за час воєнного стану. Наразі ця вимога змінена.

Тепер виїжджати можна необмежену кількість разів

Днями до закопроєкту було внесено поправки згідно з якими тепер виїжджати закордон можна необмежену кількість разів. Мова про чоловіків, які супроводжують осіб з інвалідністю, яким потрібна допомога. Для того, щоб на кордоні не виникало жодних проблем, рекомендуємо завчасно дізнаватися про перелік актуальних документів, які потрібні для його перетину. Так як зміни відбуваються постійно, цікавитися переліком варто незадовго до виїзду. Додому потрібно повернутися не пізніше ніж особа, яку чоловік супроводжує.

Студентам більше не можна покидати країну

Серед інших актуальних новин й та, що студенти більше не можуть виїжджати закордон. Новий закон вступив в дію 14 вересня. Донедавна вони були поза мобілізацією, однак не виключено той факт, що й їм почнуть вручати повістки. Принаймні таке припущення висловив військовий оглядач Олексій Арестович. З його слів, в Україні є можливість призвати до 5,5 мільйонів чоловіків, якщо в цьому дійсно буде необхідність. Водночас в Офісі Президента українців заспокоїли, що наразі додаткова мобілізація проводитися не буде. Мовляв, цілком достатньо тих резервів, які сформовано завдяки вже мобілізованим громадянам.