Изменены условия оформления выплат для ВПЛ: что нужно знать?

В Украине несколько миллионов человек получили статус внутриперемещенных. В начале войны это были жители Киевской и соседних северных областей. Затем, когда эти территории были освобождены, люди потеряли свой статус. Сейчас ВПЛ — жители Харьковской, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Также к ним относятся жители Николаевской области, которую ежедневно регулярно обстреливают. Все эти люди, переехав на более безопасные территории, могут оформить помощь от государства. Речь о 2000 на одного взрослого человека и 3000 на ребенка или человека с инвалидностью. Но сейчас все немного изменилось.

Изменены правила оформления помощи для некоторых категорий населения

В апреле, когда все начали подавать заявки на выплаты через “Дию”, соответствующие органы, которые обрабатывали запросы, не могли справиться с их количеством. В результате уже сентябрь, а некоторые граждане еще не получали никаких выплат. Если вы входите в эту категорию, вам нужно подать заявку повторно, но уже другим способом.



Чтобы оформить повторный запрос, следует обратиться в органы социальной защиты по новому месту жительства. Ранее отмечалось, что можно подать повторную заявку снова через “Дию”, но это оказалось неэффективно. Людей просят обращаться на прямую в вышеупомянутую организацию. Работники органов соцзащиты должны принять заявку и рассмотреть ее, даже если лицо не предоставит никакого подтверждения, что в апреле безуспешно пыталось оформить помощь. Тем, у кого появились проблемы с подачей заявки, рекомендуют также обращаться в Министерство по вопросам интеграции.

С 1 октября возрастет размер компенсации за коммуналку для ВПЛ

Также с 1 октября те украинцы, которые бесплатно приютили внутренне перемещенных лиц, имеют возможность получить вдвое большую компенсацию за комуналку, чем летом. Сейчас это 900 гривен, а летом было 450.