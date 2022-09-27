Змінено умови оформлення виплат для ВПО: що треба знати?

В Україні кілька мільйонів осіб отримали статус внутрішньо переміщених. На початку війни це були мешканці Київської та сусідніх північних областей. Потім, коли ці території було звільнено, люди втратили свій статус. Зараз ВПО — це мешканці Харківської, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Також, до них відносяться мешканці Миколаївської області, яку щодня регулярно обстрілюють. Всі ці люди, переїхавши на більш безпечні території мають змогу оформити допомогу від держави. Мова про 2000 на одну дорослу особу і 3000 на дитину або особу з інвалідністю. Але на разі дещо змінилося.

Змінено правила оформлення допомоги для деяких категорій населення

В квітні, коли всі почали подавати заявки на виплати через “Дію”, відповідні органи, які обробляли запити не могли впоратися з їх кількістю. В результаті вже вересень, а деякі громадяни ще не отримували ніяких виплат. Якщо ви входите до цієї категорії, вам потрібно подати заявку повторно, але вже іншим способом.

Щоб оформити повторний запит, треба звернутися в органи соціального захисту за новим місцем проживання. Раніше зазначалось, що можна подати повторну заявку знову через “Дію”, але це виявилося не ефективно. Людей просять звертатися на пряму у вищезгадану організацію. Працівники органів соцзахисту повинні прийняти заявку та розглянути її, навіть якщо особа не надасть жодного підтвердження, що в квітні безуспішно пробувала оформити допомогу. Тим в кого з’явилися проблеми з подачею заявки рекомендують також звертатися у Міністерство з питань інтеграції.

З 1 жовтня зросте розмір компенсації за комуналку для ВПО

Також з 1 жовтня ті українці, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб мають можливість отримати вдвічі більшу компенсацію ніж влітку. Зараз це 900 гривень, а влітку було 450.