Украинцы смогут выходить на пенсию в 55 лет: названы условия

Сейчас в Украине четко прописаны законы, согласно которым выход на пенсию предусмотрен в 60 лет. При этом лицо должно иметь 30 лет стажа. Если такого количества лет нет, тогда работать придется до 63 или 65 лет. В 65 достаточно иметь 15 лет стажа, чтобы выйти на заслуженный отдых. Если 15 лет нет, у 65 пенсионеру после ряда проверок могут назначить социальную помощь. Но некоторые могут выйти на пенсию преждевременно, в 55 лет и при этом получать достойную выплату.

Речь о тех, кто работал во вредных для здоровья условиях

Не работать до 60 могут украинцы, наработавшие 30 лет стажа, и 12 из них по профессии, которая вредна для здоровья. К примеру, шахтеры, или газосварщики на строительстве. Полный список профессий можно посмотреть в соответствующем законе “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”. Кроме этого, в эти 12 лет включают еще и годы обучения, где лицо получало соответствующее образование.

Требования к стажу будут расти

Из-за новой пенсионной реформы все большему числу украинцев придется работать дольше, ведь к 2028 году включительно требования к стажу будут расти. В следующем году вместо 30 лет потребуется уже 31 год стажа. И так +1 год до 2028 года включительно, пока суммарное количество не составит 35 лет. Уже в 2023 году из-за этого нововведения пенсию не сможет оформить до 40% тех граждан, которые могли это сделать. Им не хватит одного года. У людей есть несколько вариантов того, как выйти из этой ситуации. Либо работать до 63 лет, либо докупить этот один год. Это можно сделать полностью законно. За дополнительной информацией следует обращаться в отделение Пенсионного фонда.