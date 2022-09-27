У житті трьох знаків Зодіаку скоро почнеться дуже цікавий період

Наразі спостерігається молодий місяць, а це завжди потужний та енергетично сильний період. В цей час в багатьох людей відбуваються кардинальні зміни в житті. В когось на краще, в когось навпаки. Сьогодні будемо говорити про позитивне. Астрологи назвали трьох щасливчиків, яким варто приготуватися до хороших змін та новин. Все відбудеться до 3 жовтня включно.

Телець

Молодий місяць для Тельців пройде у сферах роботи і здоров’я. Це означає, що саме цим сферам потрібно приділити максимально багато уваги. Все вдаватиметься, на роботі чекайте позитивних новин, а можливо й суттєве збільшення доходу. Стосовно здоров’я, то зараз саме час нарешті пройти давно спланований медогляд. Або ж купити вітаміни, які ви вже давно хочете пропити. Осінь період авітамінозу та загострення хронічних болячок, тому побережіть себе. А особливо це стосується тих, хто закордоном.

Рак

Для Раків молодий місяць мине у сфері сім’ї, та нерухомості. Що це означає? А це означає, що ви можете сміливо піднімати будь-які документальні питання, які стосуються вашого житла. Це дуже сприятливий період для продажу або купівлі нового дому. Це гарний час для переїзду, можливо навіть у нове місто чи країну. Також зараз є висока ймовірність отримати спадок. Щодо сім’ї, то астрологи радять не провокувати скандалів, та попрацювати над гармонією в стосунках. Молодий місяць вам у цьому допоможе.

Козеріг

Молодий Місяць рекомендує Козерогам провести наступні кілька днів займаючись робочими питаннями, також ймовірно чималу кількість часу у вас заберуть родичі по маминій лінії. Все складатиметься таким чином, що ви можете неочікувано отримати новий статус чи здобути прекрасну репутацію. Можливі конфлікти з керівництвом і якщо це трапиться поводьтеся дуже стримано і розважливо.