Українці зможуть виходити на пенсію у 55 років: названо умови

Наразі в Україні є чітко прописані закони згідно з якими вихід на пенсію передбачений у 60 років. При цьому особа повинна мати 30 років стажу. Якщо такої кількості років немає, тоді працювати доведеться до 63 або 65 років. У 65 достатньо мати 15 років стажу, щоб вийти на заслужений відпочинок. Якщо й 15 років немає, у 65 пенсіонеру після ряду перевірок можуть призначити соціальну допомогу. Та дехто може вийти на пенсію передчасно, у 55 років і при цьому отримувати достойну виплату.

Мова про тих, хто працював в шкідливих для здоров’я умовах

Не працювати до 60 можуть українці, які напрацювали 30 років стажу, і 12 з них це професії шкідливі для здоров’я. Наприклад, шахтарі, або газозварювальники на будівництві. Повний перелік професій можна подивитися у відповідному законі “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Крім цього, в цих 12 років включають ще й роки навчання, де особа здобувала відповідну освіту.

Вимоги до стажу зростатимуть

Через нову пенсійну реформу все більшій кількості українців доведеться працювати довше, адже до 2028 року включно вимоги до стажу ростимуть. В наступному році замість 30 років потрібно буде мати вже 31 рік стажу. І так +1 рік до 2028 включно, допоки сумарна кількість не становитиме 35 років. Вже у 2023 через це нововведення пенсію не зможе оформити до 40% тих громадян? які могли це зробити. Їм не вистачатиме одного року. Люди мають кілька варіантів того, як вийти з цієї ситуації. Або працювати до 63 років, або ж докупити цей один рік. Це можна зробити цілком законно. За додатковою інформацією слід звертатися у відділення Пенсійного Фонду.