До 3 октября включительно три знака Зодиака получат хорошую прибыль

Астрологи выделили трех счастливчиков, которых в течение нескольких дней буквально накроет лавиной денег и везения. Откуда ждать обогащения? Да откуда угодно. Возможно, это будет щедрый подарок, возможно выигрыш, премия или даже наследство. Планеты и звезды сложились таким образом, что три знака Зодиака будут притягивать к себе богатство, как магнит. Этот период продержится с 26 сентября по 3 октября.

Рак

Молодой месяц будет способствовать решению вопроса с недвижимостью. Станут актуальными вопросы наследия, оформление всевозможных важных документов. Возможно, даже встанет вопрос продажи недвижимости и переезд в новое жилье. Все это будет очень играть Ракам на руку. Из этих сделок они выйдут в совершенно новом финансовом положении. Очень хорошем.

Дева

В Дев молодой месяц тоже пройдет в сфере финансов, а еще талантов. Это значит, что вы можете неплохо заработать благодаря своим творческим способностям. Деньги к вам будут липнуть, но не стоит их бездумно тратить. Астрологи говорят, что могут появиться неожиданные расходы на детей. Так что подумайте о финансовой подушке. Просто сделайте хорошую “заначку”.

Водолей

В Водолеев сейчас высвечиваются следующие категории: путешествия, судебные заседания, эмиграция и обучение. Это значит, что вам пришло очень удачное время, чтобы реализовать какие-то свои планы в одной из этих сфер. Вы точно выиграете суд, если сейчас решите обратиться к нему. Вам точно ответят на открытие визы, на поиск работы заграницей и т.д. Не медлите, ведь такой удачной недели нужно еще поискать. Также есть вероятность, что вы выиграете суд, и в результате получите хорошую денежную компенсацию.