В “Дії” можна буде заробляти: українцям розповіли, як оновиться додаток найближчим часом

“Дія” – це український продукт, додаток, який суттєво спрощує життя українців, а ще бореться з бюрократією та подекуди навіть корупцією. В “Дії” вже є безліч безпрецедентних послуг і навіть реєстрація на всиновлення дитини. Незабаром застосунок знову оновлять, і додадуть ще ряд нових опцій. Про те, чого чекати, розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Для початку запровадять три нові послуги

Федоров зауважив, що наразі працюють над трьома послугами: розмитнення авто, подача заявки на пільгову іпотеку та покупка військових облігацій на яких можна буде заробляти гроші.

«Ми запускаємо військові облігації – люди зможуть купити їх в Дії і навіть заробити на цьому, поки їх гроші використовуватимуться для потреб ЗСУ”, зауважив міністр.

Щодо пільгової іпотеки, то ця опція буде доступною вже у жовтні.

“Вже в жовтні, ми плануємо запустити пільгову іпотеку — за кілька кліків в Дії можна буде відправити заяву та отримати документ про те, що ви можете взяти цей кредит”, – додав Федоров.

Вже майже готова й послуга розмитнення авто. А також, надання дозволу на виїзд дитини закордон. Його можна буде оформити в смартфоні, без нотаріуса і без додаткових платежів, повністю безкоштовно.

З’явиться й ще ряд інших послуг

Крім цього, команда ІТ-фахівців наразі працює над наступними послугами, частина яких вже майже повністю готова.

Реєстрація та перереєстрація автомобіля. Все можна буде зробити не відвідуючи сервіс МВС. Цифровий суд. Наразі це найскладніший проєкт, адже суди важко трансформувати. Водночас, вже майже готова опція “цифрове запрошення в суд”. Автоматизація соціальних послуг.

Федоров зазначає, що їхня мета зробити всі соціальні послуги повністю цифровізованими, щоб люди не стояли в чергах. Мова як про оформлення пенсій та статусу ВПО, так і про оформлення інвалідності.