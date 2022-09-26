В “Дії” можна буде заробляти: українцям розповіли, як оновиться додаток найближчим часом
“Дія” – це український продукт, додаток, який суттєво спрощує життя українців, а ще бореться з бюрократією та подекуди навіть корупцією. В “Дії” вже є безліч безпрецедентних послуг і навіть реєстрація на всиновлення дитини. Незабаром застосунок знову оновлять, і додадуть ще ряд нових опцій. Про те, чого чекати, розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Для початку запровадять три нові послуги
Федоров зауважив, що наразі працюють над трьома послугами: розмитнення авто, подача заявки на пільгову іпотеку та покупка військових облігацій на яких можна буде заробляти гроші.
«Ми запускаємо військові облігації – люди зможуть купити їх в Дії і навіть заробити на цьому, поки їх гроші використовуватимуться для потреб ЗСУ”, зауважив міністр.
Щодо пільгової іпотеки, то ця опція буде доступною вже у жовтні.
“Вже в жовтні, ми плануємо запустити пільгову іпотеку — за кілька кліків в Дії можна буде відправити заяву та отримати документ про те, що ви можете взяти цей кредит”, – додав Федоров.
Вже майже готова й послуга розмитнення авто. А також, надання дозволу на виїзд дитини закордон. Його можна буде оформити в смартфоні, без нотаріуса і без додаткових платежів, повністю безкоштовно.
З’явиться й ще ряд інших послуг
Крім цього, команда ІТ-фахівців наразі працює над наступними послугами, частина яких вже майже повністю готова.
- Реєстрація та перереєстрація автомобіля. Все можна буде зробити не відвідуючи сервіс МВС.
- Цифровий суд. Наразі це найскладніший проєкт, адже суди важко трансформувати. Водночас, вже майже готова опція “цифрове запрошення в суд”.
- Автоматизація соціальних послуг.
Федоров зазначає, що їхня мета зробити всі соціальні послуги повністю цифровізованими, щоб люди не стояли в чергах. Мова як про оформлення пенсій та статусу ВПО, так і про оформлення інвалідності.
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