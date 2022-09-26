До 3 жовтня включно три знаки Зодіаку отримають хороший прибуток

Астрологи виділили трьох щасливчиків, яких протягом наступних кількох днів буквально накриє лавиною грошей та везіння. Звідки чекати збагачення? Та звідки завгодно. Можливо це буде щедрий подарунок, можливо виграш, премія або навіть спадок. Планети і зірки склалися таким чином, що три знаки Зодіаку притягуватимуть до себе багатство, як магніт Цей період протримається від 26 вересня до 3 жовтня.

Рак

Молодий місяць сприятиме тому, щоб вирішити питання з нерухомістю. Стануть актуальними питання спадку, оформлення всіляких важливих документів. Можливо навіть постане питання продажу нерухомості та переїзд в нове помешкання. Все це дуже гратиме Ракам на руку. З цих угод вони вийдуть в абсолютно новому фінансовому становищі. Дуже хорошому.

Діва

В Дів молодий місяць теж пройде у сфері фінансів, а ще талантів. Це означає, що ви можете непогано заробити завдяки певним своїм творчим здібностям. Гроші до вас будуть притягуватися але не варто їх бездумно витрачати. Астрологи кажуть, що можуть з’явитися неочікувані витрати на дітей. Тож подумайте про фінансову подушку. По-простому зробіть гарну “заначку”.

Водолій

У Водоліїв наразі висвічуються наступні категорії: подорожі, судові засідання, еміграція та навчання. Це означає, що для вас настав дуже вдалий час, щоб реалізувати якісь свої плани в одній з цих сфер. Ви точно виграєте суд, якщо зараз вирішите до нього звернутися. Вам точно дадуть позитивну відповідь на відкриття візи, на пошук роботи закордоном тощо. Не зволікайте, адже такого вдалого тижня треба ще пошукати. Також є ймовірність, що ви виграєте суд, і як результат отримаєте хорошу грошову компенсацію.