С 1 октября доходы украинцев увеличатся: какими станут пенсии и зарплаты

В октябре в Украине увеличится размер минимальной зарплаты и пенсии для некоторых категорий граждан. С одной стороны это хорошая новость, ведь на фоне безумной инфляции любое повышение уместно. Но негативного в этой ситуации гораздо больше. Пока это последнее повышение по крайней мере, если учитывать весь 2023 год. Минимальная пенсия и зарплата после этого повышения замораживаются минимум до октября 2023 года. Все из-за войны и сложной ситуации с доходами в бюджет. Второй негативный момент, что повышение будет где-то на 2-3%, в то время как реальная инфляция в Украине уже превысила 30%. Кто-то почувствует этот пересчет? Вероятно, что нет.

Зарплата вырастет на 200 гривен, а пенсия – на 300 грн.

Минимальная зарплата вырастет с 6500 грн до 6700. И то, это речь об официальной зарплате, то есть, которую работники получают официально и платят налог. Работодатели, которые не оформляют работников, то есть выплачивают зарплату в конвертах, вероятно, оставят ее на том же уровне из-за сложной экономической ситуации.



Что касается пенсий, то вырастут на 300 гривен выплаты лиц, которым исполнилось от 70 до 75 лет. В этом году до них дошла очередь в рамках ежегодного повышения для отдельных возрастов. В прошлом году по 400 гривен доплатили возрастной категории 75-80 лет, а в 2020 году по 500 получили те кому больше 80.

В 2023 году состоится индексация

Несмотря на то, что размер минимальной пенсии и зарплаты заморожен, индексация 1 марта состоится. Правда, она не будет параллельной реальному курсу валют. Прожиточный минимум вырастет примерно на 5%, и примерно как-то так пересчитают и пенсии. Если говорить простыми словами, это будет несколько десятков гривен. В правительстве уверяют, что будут пытаться поддерживать уязвимые категории населения специальными программами и дополнительными выплатами.