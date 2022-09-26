З 1 жовтня доходи українців збільшаться: якими стануть пенсії і зарплати

В жовтні в Україні зросте розмір мінімальної зарплати і пенсії для деяких категорій громадян. З одного боку це гарна новина, адже на фоні шаленої інфляції будь-яке підвищення є доречним. Та негативного в цій ситуації значно більше. Наразі це останнє підвищення принаймні якщо враховувати весь 2023 рік. Мінімальна пенсія і зарплата після цього підвищення заморожуються мінімум до жовтня 2023 року. Все через війну та складну ситуацію з доходами в бюджет. Другий негативний момент, що підвищення буде десь на 2-3%, тоді як реальна інфляція в Україні вже перевищила 30%. Хтось відчує цей перерахунок? Ймовірно, що ні.

Зарплата зросте на 200 гривень, а пенсія на 300 грн.

Мінімальна зарплата зросте з 6500 грн до 6700. І то, це мова про офіційну зарплату, тобто ту, яку працівники отримують офіційно та сплачують податок. Роботодавці, які не оформлюють працівників, тобто виплачують зарплату в конвертах ймовірно залишать її на тому ж рівні через складну економічну ситуацію.

Щодо пенсій, то зростуть на 300 гривень виплати осіб, яким виповнилося від 70 до 75 років. Цьогоріч до них дійшла черга в рамках щорічного підвищення для окремих вікових категорій. Минулого року, по 400 гривень доплатили віковій категорії 75-80 років, а в 2020 році по 500 отримали ті кому більше 80.

В 2023 році відбудеться індексація

Попри те, що розмір мінімальної пенсії та зарплати заморожено, індексація 1 березня відбудеться. Щоправда вона не буде паралельною до реального курсу валют. Прожитковий мінімум зросте приблизно на 5%, тобто якось так перерахують і пенсії. Якщо говорити простими словами, то це буде кілька десятків гривень. В Уряді запевняють, що намагатимуться підтримувати вразливі категорії населення спеціальними програмами і додатковими виплатами.