“Бабье лето” будет, но не везде: в каких регионах стоит ждать тепла?

В этом году осень началась вовремя и сразу с затяжных дождей и сильного холода. Весь сентябрь, особенно в западных и центральных областях, прошел с рекордно низкими температурами. Карпаты и вовсе засыпало снегом. Украинцы уже отчаялись в том, что еще будет потепление и бабье лето. Но синоптики внезапно изменили свои прогнозы и говорят, что несколько теплых дней удастся почувствовать. Правда, полноценно насладиться ими смогут не все области. В некоторых регионах дожди не будут прекращаться.

Потепление будет в конце сентября и начале октября

Синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич, отмечает, что в Украину идет потепление из Турции, однако в некоторые регионы оно принесет дожди и даже с грозами.

“Можно сказать, что вторая половина недели ознаменуется наступлением “бабьего лета” на большей части Украины, которое будет особенно ощутимым в центральных, южных и восточных областях“, – пояснил специалист.



Теплее всего из слов синоптика будет в центре и на юге страны, где днем ​​столбики термометра будут достигать +27. На востоке будет холоднее, а именно +17-+18 выше нуля. Будет дождливо и не слишком сильно потеплеет на западе и в северных областях. На западе столбики не поднимутся выше 16 градусов.

Кроме дождей, во многих регионах будут наблюдаться сильные туманы, это рекомендуют учитывать водителям, планирующим дальние поездки.

“На выходные, 1-2 октября, удержится аномально теплая, а на юге жаркая погода. Однако усилится и циклоническая деятельность. Атмосферные фронты с запада принесут дожди разной интенсивности на большую часть территории Украины“, – добавил Кибальчич.

С этим прогнозом согласны и другие специалисты. Также все они говорят, что в этом году осень будет холодной и дождливой. А первый снег выпадет уже в ноябре. Последний месяц осени плавно перейдет в зиму.