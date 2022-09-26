“Бабине літо” буде, але не всюди: в яких регіонах варто чекати тепла та коли?

Цьогоріч осінь почалася вчасно і одразу ж із затяжних дощів та сильного холоду. Весь вересень, особливо в західних та центральних областях пройшов з рекордно низькими температурами. Карпати й зовсім засипало снігом. Українці вже зневірились в тому, що ще буде потепління та бабине літо. Але синоптики раптово змінили свої прогнози і кажуть, що кілька теплих днів таки вдасться відчути. Щоправда, повноцінно насолодитися ними зможуть не всі області. В деяких регіонах дощі не припинятимуться.

Потепління буде наприкінці вересня та на початку жовтня

Синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич зазначає, що в Україну йде потепління з Туреччини, однак в деякі регіони воно принесе дощі і навіть з грозами.

“Можна сказати, що друга половина тижня ознаменується настанням “бабиного літа” на більшій частині України, яке буде особливо відчутним у центральних, південних та східних областях”, – пояснив фахівець.

Найтепліше зі слів синоптика буде в центрі та на півдні країни, подекуди вдень стовпчики термометра сягатимуть +27. На сході буде холодніше, а саме +17-+18 вище нуля. Дощитиме і не надто сильно потепліє на заході і в північних областях. На заході стовпчики не піднімуться вище 16 градусів.

Крім дощів, в багатьох регіонах спостерігатимуться сильні тумани, це рекомендують враховувати водіям, які планують далекі поїздки.

“На вихідні, 1-2 жовтня, утримається аномально тепла, а на півдні спекотна погода. Проте посилиться і циклонічна діяльність. Атмосферні фронти із заходу принесуть дощі різної інтенсивності на більшу частину території України”, – додав Кібальчич.

З цим прогнозом погоджуються й інші спеціалісти. Також всі вони кажуть, що цього року осінь загалом буде холодною та дощовою. А перший сніг випаде вже у листопаді. Останній місяць осені плавно перейде у зиму.