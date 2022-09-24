Украинцам грозит дефицит ряда товаров: что может исчезнуть с полок?

И хотя правительство регулярно обещает, что всех товаров будет хватать и никакого дефицита не будет, но на деле все очень динамично меняется. На днях стало известно, что зимой мы не можем увидеть на полках тепличных овощей. Это помидоры, огурцы, зелень, пекинская капуста и т.д. Фермеры уже отказались от зимнего сезона этого года и после сбора осеннего урожая больше ничего не будут выращивать до весны. Такая ситуация наблюдается и во многих странах Европы, так что замещать импортом на все 100% не удастся. Да и цена импортных продуктов заоблачна из-за нового курса валют.

Все из-за значительного удорожания электроэнергии

Чтобы выращивать овощи в теплицах, нужно использовать для этого очень много электроэнергии, а она сейчас существенно подорожала. Особенно в странах Европы. В этой связи в Украине уже произошло стремительное подорожание огурцов на 45-50%. Помидоры тоже подорожали. Фермеры говорят, что пытались удерживать цены, но плохие погодные условия и холод не дали этого сделать. Проблема украинских производителей еще и в том, что 90% из них не имеют возможности перейти на альтернативные источники энергии. Как результат — дефицит в Украине будет и это дефицит свежих овощей.

Подорожают и другие культуры

Уже совсем скоро “прыгнет” цена картофеля и всех популярных овощей. Аграрии называют ряд причин, почему так произойдет. Во-первых, плохие погодные условия. Из-за регулярных дождей часть овощей портится. Во-вторых, подорожание топлива. Теперь фермерам нужно покупать дизель, чтобы обрабатывать поля на зиму и следующий сезон, сеять озимые культуры. А так как правительство вернуло акциз на горючее, то соответственно эта статья расходов для аграриев существенно увеличилась. Единственное, что имеет тенденцию к подешеванию гречка, однако неизвестно, насколько сильно ее цена снизится, учитывая, что еще несколько дней назад стоимость килограмма превышала 100 гривен.