Українцям загрожує дефіцит ряду товарів: що може зникнути з полиць?

І хоч Уряд регулярно обіцяє, що всіх товарів вистачатиме і ніякого дефіциту не буде, та на ділі все дуже динамічно змінюється. Днями стало відомо, що взимку ми можемо не побачити на полицях тепличних овочів. Це помідори, огірки, зелень, пекінська капуста тощо. Фермери вже відмовились від цьогорічного зимового сезону і після збору осіннього врожаю більше нічого не вирощуватимуть до весни. Така ситуація спостерігається й у багатьох країнах Європи, тож заміщувати імпортом на всі 100% не вдасться. Та й ціна імпортних продуктів захмарна через новий курс валют.

Все через значне подорожчання електроенергії

Щоб вирощувати овочі в теплицях потрібно використовувати для цього дуже багато електроенергії, а вона зараз суттєво подорожчала. А особливо в країнах Європи. У зв’язку з цим в Україні вже відбулося стрімке подорожчання огірків на 45-50%. Помідори теж подорожчали. Фермери кажуть, що намагалися втримувати ціни, але погані погодні і холод умови не дали цього зробити. Проблема українських виробників ще й у тому, що 90% з них не мають можливості перейти на альтернативі джерела енергії. Як результат — дефіцит в Україні таки буде і це дефіцит свіжих овочів.

Подорожчають й інші культури

Вже зовсім скоро “стрибне” ціна картоплі та всієї популярної городини. Аграрії називають ряд причин чому так станеться. По-перше, погані погодні умови. Через регулярні дощі, частина овочів псується. По-друге, подорожчання палива. Наразі фермерам треба купувати дизель, щоб обробляти поля на зиму та наступний сезон, сіяти озимі культури. А так як Уряд повернув акциз на пальне, то відповідно ця стаття витрат для аграріїв суттєво збільшилась. Єдине, що має тенденцію до подешевшання це гречка, однак невідомо, наскільки сильно її ціна знизиться враховуючи, що ще кілька днів тому вартість кілограму перевищувала 100 гривень.